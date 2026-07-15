La provincia di Bergamo è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, culminata con una tromba d'aria che ha generato danni significativi, in particolare nel comune di Bagnatica. L'episodio più drammatico si è verificato proprio durante il 'Summer festival', dove la forza inaudita del vento ha divelto con violenza il tendone principale della manifestazione. Contestualmente, un'auto di un volontario, parcheggiata nelle vicinanze, è stata ribaltata con impeto, finendo sui tavoli esterni allestiti per la festa. La pronta risposta dei vigili del fuoco di Bergamo è stata immediata, con squadre intervenute sul posto per gestire la complessa situazione di emergenza.

Bagnatica epicentro dei danni e l'impegno dei Vigili del Fuoco

I danni più ingenti causati dalla tromba d'aria si sono registrati senza dubbio a Bagnatica, dove il tendone del festival locale è stato completamente strappato via dalla furia degli elementi. L'immagine dell'autovettura di un volontario, capovolta e adagiata sui tavoli predisposti per l'evento, è diventata il simbolo della devastazione. A causa di questa e di numerose altre criticità sparse sul territorio, i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare una giornata estremamente impegnativa, gestendo un totale di circa novanta interventi in tutta la provincia di Bergamo a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il loro operato è stato fondamentale non solo per la messa in sicurezza delle aree direttamente colpite, ma anche per la rapida rimozione degli ostacoli che impedivano la normale circolazione e mettevano a rischio l'incolumità pubblica.

Maltempo diffuso: temporali, grandine e raffiche di vento sulla Bergamasca

L'intera area della Bergamasca è stata interessata da una perturbazione atmosferica di notevole intensità, caratterizzata da temporali grandigeni accompagnati da forti raffiche di vento. Questi fenomeni, sviluppatisi in modo repentino e localizzato, hanno lasciato dietro di sé una scia di danni diffusi su un vasto territorio. Numerose segnalazioni pervenute da diversi comuni hanno evidenziato ingenti danni alle autovetture, con carrozzerie visibilmente ammaccate e parabrezza lesionati, richiedendo interventi di riparazione urgenti. La situazione si è rivelata particolarmente critica lungo alcune delle principali arterie stradali, dove la visibilità è stata drasticamente ridotta e l'accumulo di grandine sull'asfalto ha rallentato in modo significativo la circolazione, creando code e potenziali pericoli.

Non meno rilevanti sono stati gli effetti del vento, che ha soffiato con intensità sostenuta, abbattendo numerosi alberi e rami. In diversi casi, questi ostacoli naturali sono finiti direttamente sulla carreggiata o nei pressi di abitazioni, rappresentando un serio rischio per la sicurezza. Le autorità locali hanno prontamente diramato un invito alla massima prudenza negli spostamenti e a prestare costante attenzione a eventuali nuove criticità legate al maltempo, considerando che il quadro meteorologico rimane instabile, con la possibilità di ulteriori rovesci temporaleschi anche nelle prossime ore.