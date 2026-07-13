Un escursionista di nazionalità greca, nato nel 2001, è stato ritrovato privo di vita a Lama dei Peligni. Il giovane, dato per disperso, aveva pianificato un'escursione con destinazione l'Eremo di Sant'Angelo, con l'intenzione di fare ritorno successivamente nel comune abruzzese. Il mancato rientro ha fatto scattare l'allarme, avviando immediatamente le ricerche.

Le operazioni di soccorso e il ritrovamento

Le operazioni di ricerca sono iniziate durante la notte, coinvolgendo il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e i Vigili del Fuoco.

Le squadre specializzate hanno perlustrato l'area lungo il sentiero che conduce all'Eremo di Sant'Angelo, luogo prescelto dal giovane per la sua escursione. Dopo diverse ore di intense ricerche, l'escursionista è stato rinvenuto senza vita. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il decesso sia stato causato da una caduta lungo il percorso.

Il ruolo del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo rappresenta un'organizzazione di fondamentale importanza per le operazioni di soccorso in ambiente montano e ipogeo. L'ente opera su tutto il territorio regionale, garantendo assistenza e interventi tempestivi in situazioni di emergenza, incidenti o smarrimenti che coinvolgono escursionisti, alpinisti e speleologi.

Le squadre sono composte da tecnici altamente qualificati, addestrati per affrontare scenari complessi e ambienti impervi, come quelli caratteristici dell'area della Majella, dove si trova Lama dei Peligni.

L'episodio ha visto anche la collaborazione dei Vigili del Fuoco, impegnati sia nelle operazioni di ricerca che nel successivo recupero della salma. L'Eremo di Sant'Angelo, meta dell'escursione, è situato in una zona montuosa con sentieri che richiedono particolare attenzione e adeguata preparazione. Le autorità locali hanno ribadito l'importanza di procedere con prudenza durante le attività escursionistiche in montagna, sottolineando la necessità di segnalare sempre i propri itinerari e di essere equipaggiati in modo idoneo.