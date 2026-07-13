Un'operazione di salvataggio si è conclusa con successo sul Monte Terminio, in provincia di Avellino, dove due escursionisti sono stati salvati dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico (CNSAS). I due erano rimasti bloccati in un sentiero a causa della fitta vegetazione che ne impediva il proseguimento. L'intervento, avvenuto nella serata di ieri, ha richiesto l'impiego di due squadre specializzate che, dopo averli raggiunti, li hanno rifocillati e scortati in sicurezza a valle, nel comune di Volturara Irpina.

Il salvataggio sul Monte Terminio: dettagli dell'intervento

L'intervento sul Monte Terminio, avvenuto nella serata del 12 luglio 2026, ha visto il dispiegamento di due squadre del Soccorso alpino e speleologico. Gli operatori hanno affrontato un percorso impegnativo per raggiungere i due escursionisti, che si trovavano in una zona impervia, resa ancora più difficile dalla fitta vegetazione. Una volta localizzati, i soccorritori hanno provveduto a fornire loro il necessario ristoro, prima di guidarli lungo il sentiero fino al comune di Volturara Irpina, dove l'operazione si è conclusa senza ulteriori complicazioni.

Il Monte Terminio, una vetta imponente con i suoi 1.806 metri di altezza, è parte integrante dei Monti Picentini, nel cuore dell'Appennino campano.

La sua estensione abbraccia i territori dei comuni di Volturara Irpina e Serino, entrambi situati in provincia di Avellino. Questa montagna rientra nel perimetro del Parco regionale dei Monti Picentini, un'area caratterizzata da una vegetazione fitta e da numerosi sentieri escursionistici che, seppur molto frequentati dagli amanti della natura, possono presentare insidie, come dimostrato dall'episodio recente.

Interventi in provincia di Salerno: recuperi e soccorsi

Parallelamente all'operazione in Irpinia, il Soccorso alpino e speleologico (CNSAS) è stato impegnato nella stessa serata di ieri anche in provincia di Salerno, in due distinti interventi. Il primo ha avuto luogo in località Grotte di Santa Barbara, un'area situata tra i comuni di Agerola e Furore.

Qui, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, le squadre del CNSAS hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo che era stato colto da un improvviso malore.

Nella mattinata precedente, sempre in provincia di Salerno, un'altra situazione di emergenza aveva richiesto l'intervento dei soccorritori. Una escursionista era stata soccorsa nei pressi delle suggestive Gole del Sammaro. La donna aveva accusato un improvviso malore durante la sua escursione, rendendo necessario l'immediato intervento per garantirle assistenza e trasporto in sicurezza.