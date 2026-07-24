Si è concluso con un falso allarme il presunto avvistamento di un cucciolo di orso segnalato sabato 18 luglio nella zona di Steinberg, a Predonico, nel comune di Appiano.

Due turisti avevano contattato la centrale provinciale d'emergenza riferendo di aver visto quello che sembrava un piccolo orso. Per precauzione, padre e figlio si erano rifugiati dietro la recinzione dell'impianto di trasmissione, temendo che nelle vicinanze potesse trovarsi anche la madre. Il Soccorso alpino di Appiano li aveva poi accompagnati a valle.

Le verifiche del Servizio forestale

Subito dopo la segnalazione, il Servizio forestale provinciale ha effettuato un sopralluogo nell'area.

Gli accertamenti non hanno evidenziato alcuna traccia della presenza di un'orsa con un cucciolo, portando gli operatori a ritenere molto improbabile la presenza di un orso nella zona.

Il chiarimento

A fare luce sull'episodio è stata una successiva segnalazione di un residente.

Il presunto cucciolo di orso era in realtà il cane del residente, che al momento dell'avvistamento si trovava nella zona insieme al figlio della persona che aveva fornito la segnalazione.

L'invito della Provincia

In una nota, la Provincia sottolinea che ogni segnalazione relativa alla presenza di grandi predatori viene presa in considerazione con la massima attenzione e verificata dal personale del Servizio forestale.

L'episodio dimostra però che un presunto avvistamento non costituisce necessariamente motivo di immediata preoccupazione e che è sempre necessario attendere le verifiche degli operatori qualificati prima di trarre conclusioni.