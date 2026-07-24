Il Piemonte compie un passo significativo nella gestione delle case popolari con l’approvazione del Regolamento sulle Decadenze Atc. L’Assessorato regionale alla Casa, su indicazione del vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, ha varato questo importante provvedimento. L’iniziativa giunge a sedici anni dall’entrata in vigore della Legge regionale sulla casa del 2010 e si prefigge l’obiettivo di porre fine a un’era di impunità percepita, garantendo maggiore ordine e rispetto all’interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nuove norme per la convivenza e la protezione del patrimonio

Il fulcro del nuovo regolamento risiede nella sua capacità di definire in maniera puntuale gli obblighi degli assegnatari e di elencare dettagliatamente una serie di divieti. Questa chiarezza normativa è pensata per migliorare la qualità della vita e la sicurezza negli stabili. Tra i comportamenti espressamente proibiti, il documento include l’occupazione o l’uso improprio delle parti comuni, le modifiche abusive agli immobili senza le dovute autorizzazioni, gli atti di vandalismo e i danneggiamenti che compromettono la struttura o l’estetica degli edifici. Vengono inoltre sanzionati i comportamenti che disturbano la quiete e la serenità dei vicini, il deposito di materiali pericolosi che possono creare rischi per la sicurezza, l’abbandono indiscriminato di rifiuti e, più in generale, tutte quelle condotte che compromettono il corretto utilizzo del patrimonio pubblico e la qualità della vita degli altri residenti.

Il vicepresidente Marrone ha espresso con forza la visione alla base di questa iniziativa, affermando che “A 16 anni dall’entrata in vigore della legge finisce l’era dell’impunità nelle case popolari, che stava trasformando troppe palazzine Atc in terra di nessuno”. Le sue parole evidenziano la necessità di un cambiamento radicale. Marrone ha inoltre rimarcato l’importanza di tutelare gli inquilini che rispettano le regole, proteggendoli “da chi impone anni di vandalismo, prepotenze e incuria ai danni del patrimonio immobiliare pubblico e della convivenza civile”. Il messaggio è chiaro: “Da oggi chi non rispetta le regole e il prossimo va fuori”, sottolineando una linea dura contro le violazioni.

Procedura e conseguenze delle violazioni

Il regolamento introduce anche una procedura ben definita per la gestione delle violazioni. Quando Atc riceverà segnalazioni o accerterà direttamente comportamenti gravi e reiterati che arrecano danno agli altri condomini, procederà con la notifica di una formale contestazione all’assegnatario. Questa contestazione includerà un ordine perentorio di cessare immediatamente il comportamento scorretto. La fase successiva, in caso di mancato rispetto dell’ordine, prevede misure più severe. Se le violazioni dovessero proseguire, Atc avrà la facoltà di procedere direttamente alla risoluzione della convenzione di locazione, portando alla decadenza dell’assegnazione.

Oltre a ciò, l’ente potrà agire legalmente per ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti a causa delle condotte illecite. Questa rigorosa applicazione delle norme mira a ripristinare un clima di rispetto e legalità, salvaguardando sia gli abitanti che il valore degli immobili pubblici.

In sintesi, la misura adottata dalla Regione Piemonte è volta a rafforzare la convivenza civile e a proteggere il patrimonio immobiliare pubblico, garantendo che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica siano luoghi sicuri e dignitosi per tutti i residenti, attraverso un’applicazione più stringente e trasparente delle normative.