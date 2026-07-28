Il Comune di Fano ha stanziato 300mila euro per migliorare l’accessibilità al mare nelle zone di Ponte Sasso e Sassonia. L’intervento, annunciato oggi, 28 luglio 2026, mira a eliminare le barriere architettoniche che ostacolano l’accesso alle spiagge, con particolare attenzione a persone con disabilità e famiglie con bambini. Il finanziamento, destinato a realizzare nuovi percorsi, rampe e servizi per facilitare l’ingresso e la fruizione degli arenili, si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione delle aree costiere. L'iniziativa, volta a valorizzare il litorale fanese e a promuovere il turismo accessibile, garantisce una maggiore inclusività.

Il sindaco di Fano ha sottolineato l'importanza di tale visione: “L’obiettivo è rendere il mare un bene fruibile da tutti, senza ostacoli”.

Dettagli degli interventi per l'accessibilità

Gli interventi interesseranno sia Ponte Sasso che la Sassonia, le due principali aree balneari della città. Saranno realizzate passerelle, rampe e servizi igienici accessibili, oltre a spazi dedicati al relax e al gioco per bambini. Prevista anche l’installazione di segnaletica specifica e la sistemazione delle aree verdi adiacenti agli accessi al mare. La riqualificazione degli accessi è una priorità per l'amministrazione, che mira a promuovere una città più inclusiva e accogliente, con progetti simili già avviati.

Il nuovo volto del lungomare di Sassonia

Questi nuovi stanziamenti si affiancano alla recente riqualificazione del lungomare di Sassonia, che ha già trasformato l'area con l'inaugurazione di nuovi spazi pubblici e suggestivi giochi d’acqua. Il progetto precedente ha creato percorsi pedonali, aree verdi e spazi attrezzati per il tempo libero, migliorando la vivibilità e l’attrattività della zona costiera.

L’amministrazione comunale continua a puntare sulla valorizzazione del litorale come elemento centrale per lo sviluppo turistico e sociale della città, investendo in infrastrutture accessibili e moderne. Gli interventi realizzati a Sassonia, e ora estesi a Ponte Sasso grazie al nuovo finanziamento, rappresentano un esempio concreto di questa strategia.