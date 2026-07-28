Un'importante operazione condotta dagli agenti della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Voghera, in provincia di Pavia, ha portato al sequestro di numerosi telefoni cellulari introdotti illegalmente nell'istituto. L'intervento, che ha visto il personale impegnato in un'attenta attività di controllo, è stato accolto con vivo apprezzamento dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), che ha elogiato la professionalità dimostrata dagli operatori.

L'intervento della Polizia Penitenziaria e le dichiarazioni del Sappe

Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha evidenziato come «il rinvenimento dei telefoni cellulari confermi la quotidiana e grande capacità investigativa del Corpo, nonché il costante controllo del territorio penitenziario.

Questo impedisce che strumenti vietati possano alimentare traffici illeciti, mantenere collegamenti con la criminalità esterna o compromettere l'ordine e la sicurezza degli istituti». Capece ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale della Polizia Penitenziaria come componente essenziale del sistema di sicurezza nazionale, non limitandosi alla vigilanza ma contrastando attivamente le attività criminali che si sviluppano all'interno delle carceri.

Alfonso Greco, segretario nazionale del Sappe per la Lombardia, ha aggiunto che «l'operazione di Voghera testimonia ancora una volta l'elevata professionalità del personale della polizia penitenziaria lombarda, che con attenzione, esperienza e spirito di sacrificio garantisce ogni giorno la sicurezza degli istituti».

Greco ha poi rimarcato che «dietro ogni sequestro di telefoni cellulari vi è un'attività silenziosa ma fondamentale di osservazione, controllo e prevenzione, che evita gravi rischi per la gestione penitenziaria e per la sicurezza dell'intera collettività».

La sicurezza nel carcere di Voghera: un presidio costante

La Casa Circondariale di Voghera, situata nella provincia di Pavia, è un istituto penitenziario che ospita detenuti sia in regime di custodia cautelare sia in esecuzione di pena. Le continue attività di controllo e prevenzione, svolte con dedizione dal personale di polizia penitenziaria, sono essenziali per garantire la sicurezza interna dell'istituto e per contrastare efficacemente l'introduzione di oggetti proibiti, quali telefoni cellulari, sostanze stupefacenti e altri strumenti non consentiti.

Il Sappe ha ribadito con forza l'importanza di investire nel Corpo di polizia penitenziaria, attraverso il rafforzamento degli organici e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche. Tali misure sono considerate indispensabili per rendere sempre più efficace il contrasto all'introduzione e all'uso illecito di telefoni cellulari e altri oggetti vietati all'interno delle strutture carcerarie. Secondo il sindacato, «ogni successo operativo, come quello conseguito a Voghera, dimostra che il Corpo è un presidio insostituibile di legalità, sicurezza e tutela delle istituzioni».