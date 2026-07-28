Un pomeriggio di apprensione ha caratterizzato il Passetto di Ancona, dove un uomo è stato coinvolto in un incidente sugli scogli. Nel pomeriggio del 28 luglio 2026, l'uomo è scivolato sugli scogli, battendo il viso e riportando un trauma facciale. La zona, molto frequentata da bagnanti, è stata teatro di un tempestivo intervento di soccorso.

La caduta ha immediatamente allertato i presenti. Alcuni bagnanti hanno prestato i primi aiuti e dato l'allarme, garantendo un soccorso immediato. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno valutato le condizioni dell'infortunato.

Nonostante l'impatto, l'uomo non ha mai perso conoscenza durante le operazioni di soccorso, un dettaglio rassicurante.

L'intervento e le condizioni del ferito

Il personale sanitario ha raggiunto rapidamente il luogo dell'incidente, fornendo assistenza all'uomo che presentava un evidente trauma al volto. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Le sue condizioni sono state giudicate fortunatamente non gravi, escludendo la necessità di un ricovero in terapia intensiva.

Il Passetto: bellezza e rischi

Il Passetto di Ancona è una delle aree balneari più amate e frequentate della città, simbolo per residenti e turisti.

Caratterizzato da suggestive scogliere e accessi al mare, attira ogni estate una moltitudine di persone. Tuttavia, la sua conformazione naturale, pur affascinante, nasconde dei rischi. La zona degli scogli, in particolare, presenta tratti che possono essere scivolosi e insidiosi. Non sono rari, infatti, gli episodi di cadute accidentali che rendono necessario l'intervento dei soccorritori, richiamando alla prudenza in questi ambienti.