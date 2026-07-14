Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Perugia ha formalmente richiesto chiarimenti urgenti in merito a una serie di affissioni comparse in città, i cui contenuti riguardano le Forze dell’ordine. L’iniziativa, ufficializzata tramite una nota diffusa dal gruppo consiliare, mira a fare piena luce sull’identità di chi ha autorizzato tali manifesti e sulle specifiche motivazioni che hanno guidato questa scelta, ritenuta di particolare sensibilità pubblica.

I manifesti in questione, visibili in diverse zone del capoluogo umbro, presentano messaggi che toccano il tema delle Forze dell’ordine, suscitando l’attenzione e la preoccupazione del partito.

Fratelli d’Italia ha ribadito l’inderogabile necessità di ottenere una trasparente ricostruzione dell’intera vicenda, sollecitando con decisione gli uffici comunali competenti a fornire dettagliate informazioni sull’iter autorizzativo che ha permesso l’esposizione di tali contenuti negli spazi pubblici della città.

La richiesta dettagliata di Fratelli d’Italia

La richiesta avanzata dal gruppo consiliare è articolata e precisa. Fratelli d’Italia ha chiesto che venga resa nota tutta la documentazione relativa all’autorizzazione dei manifesti, al fine di comprendere appieno ogni passaggio burocratico. In particolare, è stata espressa la volontà di chiarire i criteri esatti utilizzati per concedere tali permessi, ponendo l’interrogativo fondamentale su “chi abbia autorizzato l’affissione dei manifesti e con quali motivazioni”.

Questa istanza è stata formalizzata attraverso una comunicazione diretta agli uffici competenti del Comune di Perugia, sottolineando l’importanza di una risposta esaustiva e tempestiva.

La vicenda ha generato un notevole interesse anche tra i cittadini, che hanno osservato la presenza dei manifesti in varie aree nevralgiche della città. Fratelli d’Italia ha ribadito con forza l’importanza di garantire la massima trasparenza in tutte le procedure amministrative che regolano l’affissione di materiale negli spazi pubblici, specialmente quando si tratta di affrontare temi così sensibili e di rilevanza sociale come quelli legati al ruolo e all’immagine delle Forze dell’ordine.

Il quadro normativo delle affissioni pubbliche a Perugia

È fondamentale ricordare che le affissioni pubbliche all’interno del Comune di Perugia sono disciplinate da specifici regolamenti comunali. Questi regolamenti stabiliscono in modo chiaro e dettagliato le modalità di presentazione delle richieste, i processi di autorizzazione e le procedure di controllo dei messaggi che possono essere esposti negli spazi pubblici. Tali normative impongono che qualsiasi affissione debba essere preventivamente autorizzata dagli uffici comunali competenti, i quali hanno il compito di valutare la conformità del contenuto proposto e il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di decoro urbano e pubblica sicurezza.

Il Comune di Perugia, attraverso i suoi uffici preposti, detiene la piena responsabilità della gestione delle richieste di affissione e della verifica scrupolosa delle autorizzazioni rilasciate. La trasparenza e la tracciabilità di tutte le procedure amministrative rappresentano elementi imprescindibili per assicurare il corretto svolgimento delle attività di affissione sul territorio comunale e per garantire che ogni messaggio veicolato rispetti i principi di legalità e opportunità istituzionale.