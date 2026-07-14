I carabinieri di Laives hanno condotto un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, culminata nell'arresto di un ventenne residente in provincia. Il giovane è stato fermato durante un controllo nella frazione di Pineta di Laives, un'area dove l'attenzione delle forze dell'ordine è costantemente alta per prevenire attività illecite. Al momento del fermo, i militari dell'Arma hanno riscontrato che il ragazzo era in possesso di un modesto quantitativo di hashish, dettaglio che ha innescato ulteriori approfondimenti investigativi.

Questo primo ritrovamento ha rappresentato il punto di partenza per le successive azioni volte a verificare la portata dell'attività illecita.

Dettagli della perquisizione e del sequestro

A seguito di questo primo riscontro, i carabinieri hanno ottenuto l'autorizzazione per una perquisizione approfondita presso l'abitazione del ventenne, situata in un altro comune della Val d'Adige, dove risiede con la sua famiglia. L'operazione domiciliare ha portato alla luce un ingente quantitativo e una notevole varietà di sostanze stupefacenti. Sono stati rinvenuti e sequestrati circa 110 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana, 2 grammi di funghi allucinogeni e circa 2 grammi di anfetamina, evidenziando una diversificazione delle tipologie di droga detenute.

Inoltre, i militari hanno sequestrato due pastiglie di ecstasy e un bilancino elettronico di precisione, strumento tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi, rafforzando l'accusa di spaccio.

Provvedimenti giudiziari e impegno contro lo spaccio

Di fronte all'evidenza dei fatti, il pubblico ministero di turno ha prontamente disposto l'applicazione di una misura cautelare per il ventenne, che è stato posto agli arresti domiciliari. Il giovane attende ora di comparire davanti al giudice per il giudizio direttissimo, una procedura che sottolinea la gravità delle accuse e la chiarezza del quadro probatorio. L'arresto e il provvedimento giudiziario rientrano nell'ampia e costante attività di controllo e prevenzione che i carabinieri di Laives svolgono sul territorio. L'obiettivo primario di tali operazioni è il contrasto fermo e deciso al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della salute pubblica.