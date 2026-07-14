Le ondate di calore continuano a interessare con intensità crescente numerose città italiane, portando a un significativo incremento dei centri urbani che riceveranno il bollino rosso nei prossimi giorni. Il picco dell'emergenza caldo è atteso per la metà della settimana, con una particolare attenzione alla giornata di giovedì 16 luglio, quando l'allerta raggiungerà il suo massimo.

Nella giornata di domani, mercoledì, saranno sette le città contrassegnate con il massimo livello di allerta: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino.

La situazione climatica si aggraverà ulteriormente giovedì 16 luglio, data in cui il numero di città con bollino rosso salirà a quindici. Oltre alle sette località già menzionate, l'allerta massima è stata estesa anche a Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo, come indicato dal ministero della Salute.

Il significato del bollino rosso: emergenza e rischio salute

Il bollino rosso, che corrisponde al Livello 3 di allerta, viene assegnato in presenza di ondate di calore prolungate. Questa classificazione non è solo un avviso, ma indica una vera e propria emergenza caldo, che comporta un forte rischio generale per la salute dell'intera popolazione. È importante sottolineare che tale rischio si estende anche a persone giovani e in buone condizioni fisiche, non limitandosi alle categorie più fragili.

L'aumento delle città sotto massima allerta riflette l'intensificarsi delle condizioni climatiche estreme previste per la metà della settimana. Le autorità sanitarie raccomandano di prestare particolare attenzione e di adottare comportamenti preventivi, specialmente nelle aree urbane coinvolte da questa allerta di Livello 3, dove il disagio termico sarà più elevato.

Prevenzione e raccomandazioni: come affrontare le alte temperature

Il bollino rosso rappresenta il più alto livello di allerta previsto dal sistema nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. La classificazione di Livello 3 viene attivata specificamente quando si prevedono condizioni meteorologiche a rischio per almeno tre giorni consecutivi.

Questo scenario può avere ripercussioni significative sulla salute, anche per individui che non appartengono alle tradizionali categorie considerate fragili.

La popolazione è invitata a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite per ridurre i rischi legati all’esposizione prolungata alle alte temperature. Tra le raccomandazioni principali figurano l’evitare l’attività fisica intensa nelle ore più calde della giornata, tipicamente quelle centrali, e il mantenimento di una corretta idratazione attraverso l'assunzione regolare di liquidi. Adottare queste semplici precauzioni può contribuire a mitigare gli effetti negativi del caldo estremo.