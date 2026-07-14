Un incendio di vaste proporzioni ha minacciato il santuario della Madonna di Polsi, un luogo di culto di grande importanza situato nel cuore dell'Aspromonte, in Calabria. L'evento, verificatosi nella giornata del 14 luglio 2026, ha visto le fiamme avvicinarsi pericolosamente alla struttura religiosa, alimentate da un forte vento e dalle elevate temperature. Di fronte all'avanzare del rogo, le autorità competenti hanno prontamente disposto lo spostamento della statua della Madonna e di altri oggetti sacri, mettendoli in sicurezza per preservarne l'integrità.

L'intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza

L'area boschiva circostante il santuario è stata pesantemente interessata dall'incendio, rendendo necessario un intervento tempestivo e coordinato dei soccorritori. La decisione di trasferire la statua della Madonna, considerata un simbolo centrale della devozione locale, è stata cruciale. Insieme ad essa, numerosi altri oggetti di valore religioso sono stati posti in un luogo protetto. Le operazioni di spegnimento hanno visto l'impiego congiunto di squadre dei vigili del fuoco e del personale della Protezione civile, tutti impegnati a contenere l'avanzata delle fiamme e a salvaguardare la storica struttura sacra da danni irreparabili.

Il santuario della Madonna di Polsi: un simbolo di fede

Il santuario della Madonna di Polsi, incastonato tra le montagne dell'Aspromonte, nella provincia di Reggio Calabria, rappresenta uno dei poli di attrazione spirituale più significativi dell'intera regione. Ogni anno, questo luogo di culto accoglie un vasto numero di fedeli e pellegrini, attratti dalla sua posizione isolata e dalla profonda tradizione di accoglienza, specialmente durante le principali festività religiose dedicate alla Madonna. La struttura non è solo un edificio, ma un vero e proprio punto di riferimento spirituale per numerose comunità calabresi, riconosciuto come un potente simbolo di fede e di ricchezza culturale locale.

Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, con l'obiettivo di valutare l'entità di eventuali danni subiti dalla struttura e di pianificare gli interventi necessari per il ripristino dell'area circostante. È importante sottolineare che, al momento, non si registrano feriti tra le persone presenti sul posto. La statua della Madonna e tutti gli altri oggetti sacri sono stati efficacemente messi al sicuro, garantendo la loro protezione da ogni pericolo.