Una truffa online ben orchestrata, che aveva sottratto oltre 14.000 euro a un'anziana donna di Torino, è stata sventata grazie all'intervento della Polizia di Stato. Gli agenti sono riusciti a recuperare l'intera somma, restituendola alla legittima proprietaria e denunciando un uomo coinvolto nella vicenda. L'episodio, avvenuto lo scorso aprile, evidenzia ancora una volta la crescente minaccia delle frodi informatiche, spesso mirate a fasce di popolazione più vulnerabili.

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima ha ricevuto un sms ingannevole.

Il messaggio segnalava una presunta operazione bancaria del valore di circa 1.500 euro, invitandola a contattare un numero specifico per bloccare quella che appariva come una transazione sospetta. La donna, preoccupata, ha prontamente chiamato l'utenza indicata, entrando così in contatto con un individuo che si è spacciato per un operatore bancario.

Con abilità e persuasione, il finto impiegato ha convinto l'anziana ad accedere al suo home banking e a condividere lo schermo del computer, simulando un'operazione di verifica. Successivamente, con un ulteriore stratagemma, l'ha indotta a recarsi fisicamente in banca per effettuare un bonifico istantaneo di oltre 14.000 euro. Il truffatore le aveva assicurato che il denaro sarebbe stato prontamente restituito una volta individuati i "veri" malintenzionati, creando un senso di urgenza e falsa sicurezza.

L'intervento della Polizia e il recupero del denaro

Solo dopo aver completato il bonifico, la donna ha compreso di essere caduta vittima di un raggiro e si è immediatamente rivolta agli agenti del commissariato San Secondo di Torino. Le indagini, avviate con rapidità e precisione, hanno permesso di ricostruire la dinamica della frode e di rintracciare la cospicua somma di denaro su un conto corrente. La tempestività dell'azione investigativa è stata cruciale per il buon esito dell'operazione.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, il denaro è stato immediatamente sottoposto a sequestro preventivo e, in un secondo momento, restituito integralmente alla proprietaria. Questo intervento ha permesso non solo di recuperare la somma sottratta, ma anche di dare un segnale forte contro la criminalità informatica.

Per il suo ruolo nella truffa, un uomo è stato formalmente denunciato in stato di libertà, e le autorità proseguono le verifiche per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Prevenzione e ruolo del Commissariato San Secondo

L'operazione è stata condotta con successo dagli agenti del commissariato San Secondo di Torino, un presidio fondamentale sul territorio per le attività di prevenzione e repressione dei reati. Il commissariato si impegna quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini, con una particolare attenzione verso le categorie più esposte, come gli anziani, che purtroppo rappresentano spesso un bersaglio privilegiato per questo tipo di truffe e raggiri.

La Polizia di Stato rinnova l'appello alla massima cautela.

Si raccomanda ai cittadini di prestare estrema attenzione a qualsiasi comunicazione sospetta, in particolare quelle che riguardano operazioni bancarie o richieste di dati personali. In caso di dubbi, anomalie o tentativi di frode, è fondamentale rivolgersi tempestivamente alle forze dell'ordine o alla propria banca, evitando di fornire informazioni sensibili o di seguire istruzioni da fonti non verificate. La prevenzione resta lo strumento più efficace per contrastare queste forme di criminalità.