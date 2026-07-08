Un evento toccante e significativo ha avuto luogo presso l'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli Piceno, dove Maurizio Monaco, degente nell'unità operativa complessa di pneumologia, e la sua compagna, Sabrina Casati, hanno coronato il loro sogno d'amore. La coppia si è unita in matrimonio con rito civile all'interno della struttura sanitaria, in una cerimonia che ha rappresentato un momento di gioia e speranza. La celebrazione è stata officiata da Tiziana Giordani, ufficiale di stato civile. L'importanza dell'evento è stata sottolineata dalla partecipazione di numerose figure istituzionali e sanitarie, che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza.

La scelta di celebrare le nozze in ospedale ha reso l'occasione più intima e personale, evidenziando la capacità della struttura di andare oltre la mera assistenza clinica.

Unione in un contesto speciale

La cornice scelta per questo matrimonio civile è stata l'unità operativa di pneumologia dell'ospedale 'Mazzoni', il reparto dove Maurizio Monaco sta ricevendo le cure. Questa location inusuale ha conferito alla cerimonia un'atmosfera di profonda intimità. Tra i presenti figuravano importanti personalità: il direttore generale del Comune di Ascoli, Vincenzo Pecoraro, e il direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'Ast di Ascoli, il dottor Vittorio D’Emilio. Ha presenziato anche la dottoressa Alessia Zucca Giucca, dirigente medico di pneumologia.

L'organizzazione e la riuscita dell'evento sono state possibili grazie alla preziosa e sensibile collaborazione di tutto il personale sanitario del reparto, che ha dimostrato grande disponibilità e umanità, rendendo indimenticabile questo giorno per i neo sposi.

Un gesto di umanità e supporto

Le espressioni di gioia e i migliori auguri non si sono fatte attendere. Il dottor Vittorio D’Emilio, primario del reparto, insieme all'intera équipe della pneumologia, ha calorosamente felicitato Maurizio e Sabrina. A queste si sono aggiunte le congratulazioni del direttore generale dell'Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, che ha voluto sottolineare l'importanza dell'evento. In una dichiarazione che ha evidenziato l'approccio umano dell'istituzione, il direttore Maraldo ha affermato: “Siamo profondamente felici di aver potuto esaudire il desiderio di due persone di unirsi in matrimonio proprio qui, nel nostro ospedale.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutto il personale sanitario che, con una sensibilità esemplare, ha collaborato attivamente affinché questo desiderio potesse concretizzarsi. Tutto ciò è avvenuto nel pieno rispetto delle procedure mediche e garantendo la continuità dell'assistenza clinica necessaria”. Le sue parole hanno rimarcato l'impegno dell'ospedale non solo nella cura, ma anche nel supporto ai pazienti, dimostrando una visione olistica del benessere.

L'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli Piceno si conferma una struttura sanitaria di riferimento e di eccellenza per l'intera provincia. La sua reputazione è consolidata dalla presenza di diversi reparti specialistici all'avanguardia.

Tra questi, l'unità operativa di pneumologia, che ha fatto da scenario a questa commovente unione, rappresenta un fiore all'occhiello. L'episodio del matrimonio ha messo in luce non solo l'efficienza clinica dell'ospedale, ma anche la sua capacità di essere un luogo di vita, di speranza e di celebrazione, rafforzando il legame con la comunità e il ruolo centrale che esso ricopre nel tessuto sociale del territorio.