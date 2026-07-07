I lavori di sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino a Firenze, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), procedono secondo i tempi previsti. L'interruzione della circolazione ferroviaria, necessaria per l'intervento, è iniziata la sera del 5 luglio 2026 alle 23:00.

Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, un'operazione complessa ha visto il ponte sezionato in tre porzioni con una lama diamantata di grandi dimensioni. La mattina del 6 luglio, il primo concio del ponte è stato imbracato e sollevato. Il sollevamento è stato possibile grazie a una gru da 2000 tonnellate e alta 70 metri, essenziale per movimentare grandi carichi in un'area urbana ristretta.

Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha confermato l'avanzamento: "Stiamo posando la prima porzione del concio sui carrelloni per poi essere trasferita nell'area di deposito".

Fasi Operative e Tempistiche

Il 6 e 7 luglio si procederà con la movimentazione delle restanti due porzioni, completando lo svaramento della travata. Negli ultimi due giorni dell'interruzione, demolizione delle spallee predisposizioni. La posa del nuovo ponte è calendarizzata per la fine di luglio, in concomitanza con la seconda finestra di interruzione della circolazione ferroviaria, un momento fondamentale del progetto.

Il Ponte al Pino resterà chiuso al traffico veicolare dal 25 maggio al 14 settembre 2026.

Accessibile ai pedoni tramite passerella provvisoria, salvo brevi interruzioni durante rimozione e varo.

Impatto su Viabilità e Servizi

Per mitigare i disagi, il Comune di Firenze ha attivato, dal 6 al 9 luglio (8:00-20:00), un piano straordinario di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte, con informazioni, assistenza e distribuzione di acqua. L'intervento comporta anche modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Le principali operazioni prevedono lo smontaggio del vecchio ponte (5-10 luglio), la posa del nuovo impalcato (26-30 luglio) e la riapertura al traffico veicolare a metà settembre 2026.