A Lignano Sabbiadoro, due baristi sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per aver servito spritz utilizzando un prodotto alcolico di sottomarca. L'episodio è emerso durante un controllo in un locale della nota località balneare friulana. I militari hanno accertato che, invece del marchio reclamizzato e richiesto dalla clientela, veniva impiegato un prodotto di qualità e prezzo inferiori, inducendo così in errore i consumatori sulla reale natura della bevanda servita.

Dettagli dell'Operazione e l'Accusa di Frode

Le indagini condotte hanno rivelato che i due esercenti utilizzavano sistematicamente un prodotto alcolico alternativo, non corrispondente al marchio dichiarato nel menù per la preparazione dello spritz.

Questa condotta è stata qualificata come frode in commercio, poiché ha palesemente ingannato i consumatori sulla composizione e l'origine della bevanda. La Guardia di Finanza ha proceduto con la denuncia dei baristi e ha disposto il sequestro cautelativo di diverse bottiglie del prodotto non conforme, utilizzate per i cocktail incriminati.

Controlli e Tutela del Consumatore

L'intervento a Lignano Sabbiadoro si inserisce nella più ampia attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza, corpo di polizia ad ordinamento militare con specifiche competenze economico-finanziarie. Tra le sue funzioni, la tutela dei consumatori e la verifica della corretta applicazione delle normative in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande sono prioritarie, garantendo trasparenza e lealtà nel mercato.

Le operazioni di controllo nei locali pubblici, specialmente nelle località turistiche di richiamo come Lignano Sabbiadoro, sono fondamentali per assicurare il pieno rispetto delle regole da parte degli esercenti. L'obiettivo primario è prevenire attivamente le pratiche commerciali scorrette, salvaguardando la qualità dei prodotti offerti e proteggendo i diritti dei clienti, a beneficio della reputazione delle destinazioni turistiche.