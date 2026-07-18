Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo la strada Gardesana, in Trentino, all'altezza del bivio per Terlago. Lo scontro frontale tra un'autovettura e un camion è avvenuto intorno alle 2:50 di mattina; le cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.

Soccorsi tempestivi e condizioni del ferito

Il conducente dell'autovettura, un giovane di 28 anni, è rimasto gravemente ferito e incastrato nell'abitacolo a seguito del violento impatto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con prontezza, utilizzando le pinze idrauliche per estrarlo dalle lamiere.

Il giovane è stato poi trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco permanenti di Trento, affiancati dai volontari di Cadine e Sopramonte, il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine, che hanno provveduto a effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La Gardesana, un'arteria sotto osservazione

La strada Gardesana è purtroppo spesso teatro di incidenti, specialmente di notte o con condizioni meteo avverse. Nella stessa area, tra il 2 e il 3 giugno 2026, si sono registrati altri interventi dei Vigili del Fuoco per incidenti stradali e frane, con feriti che hanno richiesto soccorsi immediati.

In particolare, sulla statale 45 bis - Gardesana - variante Riva, due persone sono rimaste ferite in un distinto episodio che ha visto l'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine.

La costante presenza e l'efficacia degli interventi dei Vigili del Fuoco e dei servizi di emergenza lungo la Gardesana sottolineano l'importanza cruciale di un monitoraggio attento e di una risposta tempestiva per garantire la sicurezza degli automobilisti che quotidianamente percorrono questa fondamentale arteria del Trentino.