A Genova, la città ha commemorato i venticinque anni trascorsi dagli eventi del G8 del 2001. Il 17 luglio 2026, numerose iniziative hanno ricordato gli scontri e le violenze che segnarono il vertice internazionale, con particolare enfasi su quanto accaduto nella scuola Diaz, un episodio tristemente noto come “macelleria messicana”.

L’anniversario ha visto la partecipazione attiva di associazioni, sindacati, rappresentanti della società civile e cittadini. Incontri, dibattiti e momenti di riflessione sono stati organizzati per non dimenticare. Un ricordo particolare è stato rivolto ai fatti della notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, quando le forze dell’ordine fecero irruzione nella scuola Diaz.

In quell’occasione, manifestanti, giornalisti e volontari furono coinvolti in un’operazione che, secondo le ricostruzioni investigative e i successivi processi, causò numerosi feriti e gravi violazioni dei diritti umani.

Le commemorazioni del venticinquesimo anniversario

Le celebrazioni del venticinquesimo anniversario hanno incluso cortei, mostre fotografiche e incontri pubblici, tutti volti a onorare le vittime delle violenze e a stimolare una riflessione profonda sull’impatto che quei giorni hanno avuto sulla città e sull’intera società italiana. Molti eventi si sono svolti nei luoghi simbolo di quelle proteste: piazza Alimonda, dove perse la vita Carlo Giuliani, e la stessa scuola Diaz. Durante le manifestazioni, i partecipanti hanno costantemente ribadito l’importanza cruciale della memoria collettiva e della incessante richiesta di verità e giustizia.

Nel corso degli anni, le vicende del G8 di Genova hanno generato un’ampia risonanza a livello internazionale, attirando l’attenzione di prestigiose organizzazioni per i diritti umani e di numerosi osservatori stranieri. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha in più occasioni condannato l’Italia per i fatti avvenuti durante il G8, riconoscendo la gravità delle violazioni commesse.

Il contesto del vertice e le sue conseguenze

Il G8 di Genova del 2001 è stato uno degli eventi più controversi e discussi della storia recente italiana. Il vertice riunì i leader delle principali potenze mondiali per affrontare temi economici e globali, ma fu profondamente segnato da imponenti manifestazioni di protesta contro la globalizzazione e da violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

La globalizzazione di quel periodo è stata identificata come una delle cause principali delle disuguaglianze sociali che si sono accentuate negli anni successivi.

Le iniziative di questi giorni hanno visto la partecipazione di importanti esponenti sindacali nazionali, tra cui Maurizio Landini, che ha sottolineato come la globalizzazione di allora sia stata la radice delle attuali disuguaglianze. Le commemorazioni hanno offerto un’opportunità di riflessione sulle profonde trasformazioni sociali ed economiche che hanno interessato l’Italia e l’Europa negli ultimi venticinque anni. La città di Genova rimane un punto di riferimento fondamentale per chi continua a chiedere giustizia e memoria in relazione ai tragici fatti del 2001.