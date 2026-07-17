Un significativo avvicendamento al vertice ha interessato il comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche. Il tenente colonnello Gianluca Pecoraro ha ufficialmente assunto la guida della Compagnia, subentrando al maggiore Giuseppe Magliocco. Questo importante passaggio di consegne si è concretizzato in una cerimonia formale, svoltasi presso la sede della Compagnia, alla presenza di numerose autorità civili e militari, testimoniando la rilevanza dell'evento per il territorio.

La cerimonia di avvicendamento e i protagonisti

Durante la solenne cerimonia, il maggiore Giuseppe Magliocco ha rivolto un sentito saluto al personale della Compagnia, esprimendo la sua profonda gratitudine per la dedizione e la preziosa collaborazione ricevuta nel corso del suo mandato. Il suo periodo di servizio è stato caratterizzato da un impegno costante a favore della legalità e della sicurezza economico-finanziaria locale.

Successivamente, il tenente colonnello Gianluca Pecoraro, nel suo primo intervento da comandante, ha manifestato la sua viva soddisfazione per il prestigioso incarico ricevuto. Ha inoltre voluto sottolineare con forza l'importanza strategica del ruolo che la Guardia di Finanza svolge quotidianamente sul territorio, quale presidio essenziale per la tutela della legalità.

"Ringrazio sentitamente per la fiducia che mi è stata accordata e assicuro il mio massimo impegno a proseguire con determinazione nell'azione di contrasto all'illegalità economica in tutte le sue forme", ha dichiarato il tenente colonnello Pecoraro, delineando le linee guida del suo futuro operato.

Il ruolo cruciale della Guardia di Finanza a Civitanova Marche

La Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche rappresenta una delle articolazioni territoriali fondamentali del Corpo, dotata di ampie competenze nel campo della polizia economico-finanziaria e del controllo capillare del territorio. Il comando è impegnato in una vasta gamma di attività, tra cui la prevenzione e la repressione dei reati economici, la rigorosa tutela delle entrate dello Stato e l'efficace contrasto all'evasione fiscale e alle frodi.

L'azione incisiva della Compagnia si inserisce armoniosamente nel più ampio e complesso quadro delle operazioni condotte dalla Guardia di Finanza, un Corpo che opera con dedizione su tutto il territorio nazionale, svolgendo compiti essenziali di polizia tributaria, economica e giudiziaria, a garanzia della legalità e della trasparenza.

Questo cambio al vertice non è solo un atto formale, ma rappresenta un momento di profondo significato per l'intera struttura locale. Sotto la nuova guida del tenente colonnello Pecoraro, la Compagnia continuerà a svolgere con immutato impegno e professionalità le proprie funzioni istituzionali, garantendo la continuità dell'azione a tutela della collettività e dell'economia sana.