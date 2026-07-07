Giuliana Fenu è la nuova direttrice generale dell'Università di Torino. La nomina, avvenuta il 7 luglio 2026, è stata conferita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta della rettrice Cristina Prandi, dopo aver sentito il Senato Accademico. Fenu subentra ad Andrea Silvestri, il cui mandato si concluderà il 31 agosto, assumendo ufficialmente l'incarico il 1 settembre.

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Torino, Giuliana Fenu vanta una consolidata esperienza dirigenziale nella pubblica amministrazione. Dal 1996 ha operato all'interno della Regione Piemonte, dove dal 2014 ha ricoperto il ruolo di direttrice della Direzione Competitività.

La sua carriera è caratterizzata da specifiche competenze nella programmazione strategica, nella gestione di organizzazioni complesse, nell'innovazione amministrativa, nella trasformazione digitale e nella gestione di programmi finanziati con risorse nazionali ed europee.

Il profilo e le competenze della nuova direttrice

La rettrice Cristina Prandi ha evidenziato come l'Università di Torino si avvalga ora di una figura di elevata qualificazione professionale, forte di una solida esperienza nella direzione di enti pubblici complessi e nella gestione dei processi di innovazione. Le competenze manageriali e amministrative maturate da Fenu sono considerate una risorsa strategica e preziosa per accompagnare l'Ateneo nelle sfide future, con l'obiettivo di rafforzare la capacità organizzativa e sostenere lo sviluppo della didattica, della ricerca e della terza missione.

Nel suo percorso professionale, la nuova direttrice ha approfondito anche tematiche legate alla ricerca, al diritto allo studio e alle relazioni con la Commissione Europea. In particolare, la sua esperienza nella gestione dei fondi europei è stata definita “strategica” dalla rettrice, che aveva già avuto modo di collaborare con Fenu durante il precedente mandato dell'ex rettore Geuna.

Il passaggio di consegne all'Ateneo torinese

Il Consiglio di Amministrazione ha accolto favorevolmente la proposta della rettrice, esprimendo un ringraziamento ad Andrea Silvestri per il lavoro svolto durante il suo mandato. Con l'arrivo di Giuliana Fenu, l'Ateneo torinese mira a consolidare la propria struttura e a potenziare le proprie attività istituzionali, beneficiando dell'apporto di una figura con una comprovata esperienza nella pubblica amministrazione e nella gestione di progetti articolati.