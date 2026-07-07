Una mattinata di notevoli disagi ha interessato il Barese il 7 luglio, quando un camion, un tir, si è ribaltato sulla strada statale 96, all'altezza di Modugno. Il mezzo pesante trasportava un carico sensibile di taniche contenenti ipoclorito di calce granulare e altri solventi chimici. L'incidente ha provocato la dispersione di parte di questo materiale pericoloso sulla carreggiata, rendendo necessaria l'immediata chiusura al traffico del tratto stradale coinvolto e creando una situazione di potenziale rischio.

L'episodio si è verificato nella tarda mattinata, poco dopo le ore 11, quando il rimorchio del tir ha perso stabilità in modo improvviso.

Il carico chimico si è riversato completamente sulla corsia, rendendo impossibile il transito veicolare e paralizzando la circolazione. La viabilità nell'intera area circostante è andata in tilt, con il traffico bloccato e la formazione rapida di lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma i disagi per gli automobilisti sono stati ingenti, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati e la necessità di trovare percorsi alternativi.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza

Sul luogo dell'incidente è prontamente intervenuto il personale specializzato del Nucleo batteriologico e chimico dei vigili del fuoco di Bari. La loro priorità è stata la messa in sicurezza delle taniche contenenti le sostanze chimiche, prevenendo ulteriori dispersioni.

Per la bonifica completa dell'area, è stato richiesto l'intervento di una ditta specializzata, incaricata del lavaggio della carreggiata e della rimozione del camion incidentato. Il personale dell'Anas ha supportato attivamente le attività di ripristino, lavorando per ristabilire la viabilità e garantire la sicurezza stradale.

Impatto sulla viabilità e gestione del traffico

L'incidente è avvenuto in un punto critico, in prossimità dell'innesto tra la strada statale 96, la Ss16 e via Bruno Buozzi, un nodo viario particolarmente trafficato e di grande importanza. La perdita del carico ha causato il blocco totale della circolazione, rendendo indispensabile la chiusura della carreggiata per consentire le delicate operazioni di messa in sicurezza e pulizia.

Le autorità competenti hanno gestito la situazione per minimizzare i disagi per i numerosi automobilisti, ma la viabilità è rimasta compromessa per diverse ore, con ripercussioni significative sul flusso del traffico in tutta l'area.