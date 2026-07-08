Giuseppe Leotta è stato nominato nuovo procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli. Il magistrato assume un incarico di grande responsabilità, la cui competenza territoriale si estende su un'ampia area geografica, abbracciando le regioni di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il suo insediamento segue quello di Giovanni Barone, il quale, dopo aver guidato la Procura partenopea dal 26 giugno 2018, assume ora il prestigioso ruolo di sostituto procuratore generale militare presso la Procura Generale Militare della Corte di Appello di Roma.

Il dottor Leotta giunge a Napoli dopo aver ricoperto l'importante ruolo di consigliere presso la Corte Militare di Appello di Roma. In precedenza, aveva già maturato una significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni requirenti come sostituto procuratore militare presso la Procura Militare di Roma. La sua carriera è arricchita da importanti esperienze come consulente per due legislature presso la Commissione parlamentare antimafia e per una legislatura alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Ha inoltre ricoperto incarichi apicali di Gabinetto in ben cinque governi e, attualmente, svolge la funzione di consigliere giuridico presso l’ISIN – l’Autorità nazionale indipendente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

La sua leadership è stata riconosciuta anche come Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari.

L'Autorità Nazionale per la Sicurezza Nucleare (ISIN)

L’ISIN, acronimo di Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, si configura come l'autorità di regolamentazione indipendente nel cruciale settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione. La sua istituzione è avvenuta in conformità alle direttive Euratom 2009/71 e 2011/70, a testimonianza del suo ruolo strategico a livello nazionale. Le sue funzioni primarie includono le istruttorie autorizzative, le valutazioni tecniche approfondite, nonché il controllo e la vigilanza sulle installazioni nucleari dismesse, sui reattori di ricerca, sulla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, oltre al trasporto di materie radioattive.

L’ISIN fornisce anche un supporto essenziale ai ministeri competenti e alle autorità di protezione civile in scenari di emergenze nucleari e radiologiche.

L'Ordinamento Giudiziario Militare: Struttura e Competenze

Nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare, il Tribunale Militare di Napoli e la sua Procura militare esercitano una competenza territoriale estesa, coprendo le regioni di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La Corte Militare di Appello, con sede a Roma, detiene una competenza su tutto il territorio nazionale e svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle funzioni giudiziarie e requirenti militari. Al vertice di questo sistema si colloca la Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione, che rappresenta l'organo supremo dell'ordinamento giudiziario militare italiano.