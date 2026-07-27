I ribelli Houthi dello Yemen hanno formalmente rivendicato la responsabilità di una nuova serie di attacchi condotti con l'impiego di droni, i quali hanno preso di mira specificamente le infrastrutture petrolifere situate nel territorio dell'Arabia Saudita. Questa azione, annunciata dal movimento stesso, si è concentrata su obiettivi strategici e vitali per il settore energetico saudita, confermando la persistente minaccia che il gruppo rappresenta per la stabilità economica e la sicurezza del Regno.

La ripresa delle operazioni e gli obiettivi

Questi recenti raid aerei, eseguiti tramite droni, segnano una chiara ripresa delle operazioni offensive dopo un periodo di relativa calma.

In precedenza, gli attacchi con droni erano stati temporaneamente sospesi a seguito di una serie di incursioni che, nella giornata di sabato, avevano già colpito e danneggiato diverse strutture appartenenti al colosso petrolifero saudita Aramco, uno dei principali attori globali nel settore energetico. Gli Houthi hanno esplicitamente dichiarato che le operazioni sono state riattivate e che gli obiettivi specifici di questa nuova ondata di attacchi fanno parte integrante della complessa e capillare rete di trasporto del greggio saudita, evidenziando una strategia mirata a colpire i punti nevralgici dell'approvvigionamento e della distribuzione di petrolio.

Il contesto strategico e il conflitto yemenita

Le infrastrutture petrolifere del Regno saudita rappresentano, da lungo tempo, un obiettivo di rilevanza strategica per i ribelli Houthi dello Yemen. Questa scelta non è casuale, ma si inserisce in un più ampio disegno di pressione e destabilizzazione economica. Il gruppo, che svolge un ruolo centrale e attivo nel prolungato e sanguinoso conflitto yemenita, ha in passato rivendicato con frequenza azioni ostili e attacchi contro numerosi siti energetici cruciali disseminati in Arabia Saudita. In particolare, gli impianti gestiti da Aramco, che è riconosciuta a livello mondiale come una delle più grandi e influenti compagnie petrolifere, sono stati ripetutamente presi di mira.

L'utilizzo sistematico di droni per attacchi mirati costituisce una delle strategie operative consolidate adottate dagli Houthi. Tale approccio si inquadra nel complesso e delicato scenario delle tensioni regionali che coinvolgono direttamente lo Yemen e l'Arabia Saudita, dove il controllo e la sicurezza delle risorse energetiche giocano un ruolo fondamentale negli equilibri di potere e nelle dinamiche del conflitto.