Un incendio è divampato nella mattinata di martedì 7 luglio in un appartamento al primo piano di uno stabile in via del Biancospino a Trieste, nella zona di Opicina. L’allarme è scattato intorno alle ore 9, quando un denso fumo è stato notato fuoriuscire dalle finestre della palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale con un significativo dispiegamento di mezzi e personale: la squadra di Opicina, due squadre dalla sede centrale, un’autobotte, un’autoscala e il funzionario di guardia.

Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno assistito quattro persone non ancora uscite dai propri alloggi, conducendole in zona sicura e proteggendole dal fumo con cappucci d’evacuazione.

L'intervento ha portato all'evacuazione di dodici persone dall'intero stabile. Tra queste, tre individui sono stati trasportati all’ospedale dal personale sanitario per intossicazione da fumo. Hanno partecipato anche Polizia di Stato, Carabinieri e tecnici dell’azienda distributrice di gas ed energia elettrica, impegnati a garantire sicurezza e supporto.

Messa in sicurezza e verifiche tecniche

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’intero stabile di tre piani. Questa fase si è conclusa con un controllo strumentale per verificare l’assenza di sacche residue di gas prodotti dalla combustione. A seguito delle verifiche, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili e rimarranno interdetti fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Gli inquilini degli altri alloggi hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni, una volta accertata la loro sicurezza.

Accertamenti sulle cause del rogo

Le causes esatte dell’incendio rimangono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’intervento dei vigili del fuoco, iniziato al mattino, si è concluso alle ore 15. Sul luogo dell’incidente hanno operato anche le forze dell’ordine e i tecnici delle aziende di servizi essenziali, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dello stabile e degli abitanti.