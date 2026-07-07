Un settantenne ligure, identificato come Enrico Bonetti, è attualmente disperso nella suggestiva Val d'Ayas a partire dalla serata di ieri. L'uomo, che stava trascorrendo un periodo di vacanza a Champoluc in compagnia della moglie, non ha fatto rientro dopo una passeggiata. La consorte, preoccupata per la sua assenza prolungata, ha prontamente lanciato l'allarme, innescando così l'avvio delle complesse operazioni di ricerca.

Le ricerche in corso e il dispiegamento dei soccorsi

Le ricerche di Enrico Bonetti sono state immediatamente attivate e proseguono senza sosta, mobilitando un vasto e coordinato dispiegamento di forze.

Sul campo sono impegnati attivamente i vigili del fuoco, gli specialisti del Soccorso Alpino valdostano, i militari del soccorso della Guardia di Finanza di Cervinia e gli agenti del Corpo Forestale. Queste squadre multidisciplinari stanno perlustrando l'area montuosa con grande impegno. Le operazioni, avviate a seguito della segnalazione di scomparsa, hanno incluso anche un sorvolo aereo con elicottero, volto a coprire una vasta porzione del territorio. Nonostante l'intensità degli sforzi, il sorvolo effettuato non ha purtroppo fornito finora alcun esito positivo per l'individuazione del settantenne.

Il contesto geografico e le complesse operazioni di ricerca

La località di Champoluc, una pittoresca frazione del comune di Ayas, si inserisce nel cuore della Val d'Ayas, una rinomata destinazione turistica della Valle d'Aosta.

Quest'area è particolarmente apprezzata per i suoi sentieri montani e i numerosi percorsi escursionistici, che attraggono un elevato numero di visitatori, specialmente durante la stagione estiva. Le operazioni di ricerca in un ambiente montano così vasto e talvolta impervio richiedono un coordinamento impeccabile tra i vari corpi specializzati. Il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine operano in sinergia, spesso avvalendosi del prezioso supporto di mezzi aerei, essenziali per le ricognizioni e le mappature dall'alto di zone difficilmente raggiungibili via terra.

Nonostante le difficoltà logistiche e la vastità del territorio, le squadre di soccorso mantengono alta la concentrazione e proseguono incessantemente la perlustrazione dell'intera area, con la ferma speranza di poter individuare il settantenne disperso.

La situazione rimane in costante evoluzione, ma al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni ufficiali riguardo alle condizioni di Enrico Bonetti o a nuovi sviluppi significativi delle complesse e delicate operazioni di ricerca.