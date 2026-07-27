Un incendio doloso ha devastato sabato scorso circa dieci ettari di bosco a San Gregorio, frazione di Sinnai, nel Cagliaritano. Le fiamme hanno costretto all'evacuazione una famiglia e le suore del complesso religioso Casa Monsignor Angioni. Un'abitazione è stata dichiarata inagibile a causa dei danni.

Le indagini hanno confermato la natura dolosa del rogo. Sono stati ritrovati inneschi lungo la vecchia 'Orientale Sarda', con il fuoco appiccato in almeno due punti diversi, a meno di un chilometro dal villaggio di San Gregorio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, aggredendo il sottobosco, distruggendo alberi e canneti, e minacciando abitazioni e strutture, tra cui una villetta e una vecchia auto d’epoca.

La vasta mobilitazione per lo spegnimento

Per domare le fiamme, le squadre a terra sono state supportate da due Canadair, un Super Puma, un elicottero dell'Aeronautica Militare e due elicotteri leggeri della flotta regionale antincendio boschivo (Aib).

Le operazioni di bonifica sono proseguite, richiedendo l'impegno di squadre del Corpo forestale, dell'Agenzia Forestas, dei Vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile, tra cui Vab, Masise e Il Maestrale. Ha partecipato anche un gruppo di operatori francesi di stanza in Sardegna con mezzi propri.

Le fiamme sono state domate all’alba, ma alcuni pericolosi focolai hanno richiesto l'intervento continuo di un elicottero con numerosi lanci d’acqua.

A terra, sotto un caldo asfissiante, le squadre hanno operato tra arbusti anneriti e canneti devastati per sventare ogni ulteriore pericolo.

Il bilancio e il ringraziamento della comunità

La sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, ha espresso gratitudine verso tutte le persone coinvolte nelle operazioni di spegnimento e assistenza, dichiarando che "Sinnai [è stata] colpita al cuore". La mobilitazione della macchina antincendio e dei volontari ha permesso di limitare i danni, che, sebbene ingenti, avrebbero potuto essere ben peggiori.

Una valutazione esatta dei danni potrà essere fatta solo dopo la bonifica completa dell'area. L'episodio evidenzia l'importanza del sistema regionale antincendio boschivo (Aib) della Sardegna, che opera in collaborazione con Corpo forestale, Agenzia Forestas, Protezione civile e Vigili del fuoco.

Questa sinergia, unita alla dedizione dei volontari e all'impiego di mezzi specializzati, è fondamentale per la prevenzione e la lotta agli incendi, garantendo la tutela del territorio e la sicurezza della popolazione.