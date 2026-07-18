Un incendio di notevoli dimensioni è divampato nella tarda serata di venerdì 17 luglio 2026 presso un’azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti a Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. L’evento, localizzato in località Marziale, ha interessato la Rugi Srl, società attiva anche nel trattamento di rottami ferrosi. Le fiamme, prontamente segnalate, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Squadre provenienti dal distaccamento di Castelfiorentino, supportate dai colleghi di Poggibonsi, hanno operato incessantemente fino alle 2:30 del mattino successivo per domare il rogo.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Il Comune di Colle Val d’Elsa ha informato la cittadinanza tramite un post su Facebook, comunicando che “sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e tutti gli enti competenti, che stanno operando per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area”. L’amministrazione ha inoltre invitato la popolazione a “mantenere la calma, a non avvicinarsi all’area interessata per non intralciare le operazioni di soccorso e ad attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune e degli enti preposti”. Questo appello ha sottolineato l’importanza della collaborazione civica per facilitare il lavoro delle squadre di emergenza e prevenire ulteriori rischi.

L'azienda Rugi Srl e il suo ruolo nel territorio

La Rugi Srl, con sede a Colle Val d’Elsa, in località Marziale, è un’azienda di riferimento nel settore dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento di rottami ferrosi. La sua attività comprende la raccolta, il trasporto e il trattamento di una vasta gamma di materiali di scarto, offrendo servizi essenziali sia a privati che ad aziende del territorio. Grazie all’impiego di impianti specializzati e alla collaborazione con enti pubblici e privati, la società contribuisce in modo significativo alla gestione ambientale locale, consolidando la sua posizione come attore chiave nel contesto economico e ambientale della regione.