La città di Nuoro ha affrontato nuovi disagi nell'approvvigionamento idrico durante la notte. Il sistema di telecontrollo dei serbatoi cittadini ha registrato un significativo calo della quantità d’acqua in arrivo nelle vasche d’accumulo, un problema direttamente collegato all'acquedotto di Jann’e Ferru. Questa diminuzione ha avuto immediate ripercussioni sulla disponibilità del servizio per i residenti.

Per gestire la criticità, è stato necessario posticipare l’apertura dei serbatoi. L'erogazione, inizialmente prevista per le ore 6, è stata rinviata alle ore 9. Attualmente, la rete idrica cittadina è in fase di riempimento e la ripresa dell’erogazione sta avvenendo con estrema gradualità. Questa cautela è fondamentale per garantire la stabilità del sistema e prevenire ulteriori complicazioni, assicurando il ritorno alla normalità.

Gli interventi di Abbanoa per la salvaguardia del servizio

Abbanoa, la società che gestisce il servizio idrico, ha comunicato che ogni intervento è finalizzato a salvaguardare l'erogazione e a minimizzare i disagi. Le manovre tecniche sono eseguite con gradualità, strategia cruciale per evitare nuove criticità, specialmente in considerazione dello stress termico dovuto alle alte temperature estive.

L'azienda ha espresso le proprie scuse per gli inconvenienti arrecati ai cittadini di Nuoro. È stata programmata una chiusura notturna del servizio idrico, dalle ore 22 di questa sera fino alle ore 6 del mattino seguente. Eventuali comunicazioni anticipate riguardo a modifiche o aggiornamenti verranno tempestivamente diffuse, invitando i residenti a rimanere informati.

L'efficacia degli ammodernamenti: un contesto di resilienza

Questo recente episodio si inserisce in un quadro più ampio di interventi sulla rete idrica locale. Solo pochi giorni prima, un guasto aveva interessato la condotta adduttrice che rifornisce sia Nuoro che Mamoiada, richiedendo un'azione immediata da parte di Abbanoa. In quell'occasione, l'intervento di riparazione si era concluso con successo nelle prime ore del pomeriggio, riuscendo a evitare interruzioni nell'erogazione dell'acqua agli utenti e scongiurando ulteriori disagi.

Tale successo ha rappresentato una chiara dimostrazione dell'efficacia degli importanti interventi di ammodernamento e risanamento della rete idrica, realizzati negli ultimi anni. Questi lavori strategici hanno giocato un ruolo fondamentale nel ridurre drasticamente i rischi di disservizi prolungati e nel limitare l'impatto negativo sui cittadini, anche in condizioni climatiche estreme come quelle delle giornate più torride dell'estate. La capacità di gestire rapidamente le emergenze e di mantenere la continuità del servizio conferma la crescente resilienza del sistema idrico locale.