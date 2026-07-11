Una tragedia ha colpito il Trevigiano nel pomeriggio dell'11 luglio 2026: un uomo di 53 anni ha perso la vita precipitando con il parapendio. L'incidente fatale si è verificato a Molino di Fratta di Tarzo, località della provincia di Treviso. La vittima, originaria di Bolzano e residente nel Fiorentino, è deceduta sul colpo dopo una caduta rovinosa. Le circostanze esatte della perdita di controllo del mezzo sono oggetto di indagine da parte delle autorità.

L'allarme è scattato immediatamente dopo l'impatto, con le forze dell'ordine giunte tempestivamente sul luogo.

I carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, supportati dalla Stazione di Cison di Valmarino, hanno avviato gli accertamenti necessari. L'obiettivo primario è ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare ogni fattore che possa aver contribuito alla caduta del parapendio. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle fasi che hanno preceduto la tragedia, mantenendo riserbo sulle indagini.

Indagini in corso e rilievi sul posto

Le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici sono stati coordinati dai carabinieri. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e conducendo verifiche approfondite su ogni aspetto rilevante. Particolare attenzione è posta all'analisi di possibili fattori tecnici legati all'attrezzatura e a eventuali condizioni ambientali che avrebbero potuto influenzare il volo.

La zona di Molino di Fratta di Tarzo è nota agli appassionati di volo libero; sebbene non siano state segnalate criticità specifiche, ogni dettaglio è sotto esame per comprendere appieno l'accaduto.

Tarzo: un'area rinomata per il parapendio

Il comune di Tarzo, nella provincia di Treviso, è apprezzato per le sue aree collinari che attraggono numerosi praticanti di sport all'aria aperta. Tra questi, il parapendio gode di popolarità grazie ai paesaggi suggestivi e alle condizioni favorevoli. Molino di Fratta, teatro della tragedia, è caratterizzata da un ambiente rurale con ampi spazi aperti e dolci rilievi. Queste caratteristiche la rendono una scelta frequente per decollo e atterraggio nelle attività di volo libero.

Il territorio comunale offre percorsi e aree ideali per gli sportivi, consolidando la sua fama tra gli entusiasti del parapendio. L'incidente odierno getta un'ombra su una pratica sportiva molto amata e diffusa.