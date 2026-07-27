La mattinata di lunedì 27 luglio 2026 è stata caratterizzata da importanti disagi lungo l'autostrada A10 Savona-Ventimiglia. Un tamponamento tra un'automobile e un mezzo pesante ha generato una coda di oltre otto chilometri nel tratto compreso tra San Bartolomeo al Mare e Albenga, in provincia di Savona, in direzione Italia. L'incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha immediatamente compromesso la fluidità del traffico, causando notevoli rallentamenti e disagi per gli automobilisti. La società Concessioni del Tirreno ha prontamente comunicato l'accaduto, allertando gli utenti della strada.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti con rapidità i sanitari, i vigili del fuoco e la polizia stradale per gestire l'emergenza e prestare soccorso. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dell'area e sull'assistenza ai coinvolti. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nel Savonese, per ricevere le cure necessarie. Le lunghe operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata hanno inevitabilmente contribuito al prolungarsi delle code e ai significativi ritardi lungo l'arteria autostradale per diverse ore.

Criticità e rallentamenti su altre tratte autostradali liguri

La situazione di criticità non si è limitata alla sola A10. Altri disagi alla circolazione sono stati registrati su diverse autostrade della Liguria, evidenziando una giornata particolarmente complessa per la viabilità regionale. Sull'autostrada A12 Genova-Roma, un incidente distinto ha provocato una coda di circa quattro chilometri tra le uscite di Recco e Genova Nervi. Anche in questo caso, l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine ha influito sulla fluidità del traffico, rallentando i flussi veicolari. Inoltre, un ulteriore rallentamento di circa un chilometro è stato segnalato sulla A10, in prossimità della barriera del confine di Stato, sempre in direzione Italia.

Questo specifico ingorgo è stato attribuito all'intenso volume di traffico, tipico dei periodi di maggiore afflusso veicolare e durante le partenze estive.

Il ruolo di Concessioni del Tirreno nella gestione della viabilità

La gestione di eventi complessi e la prevenzione di ulteriori criticità, come quelle verificatesi il 27 luglio 2026, rientrano nelle responsabilità primarie di enti specifici, come la società Concessioni del Tirreno. Questa azienda svolge un ruolo cruciale nella manutenzione costante, nel monitoraggio in tempo reale del traffico e nella garanzia della sicurezza lungo le tratte autostradali di sua competenza, inclusa la strategica A10 Savona-Ventimiglia. In caso di incidenti, guasti o altri eventi che possono impattare la viabilità e la sicurezza degli utenti, la società ha il compito di attivare tempestivamente i protocolli di sicurezza, informare gli utenti attraverso i canali disponibili e coordinare efficacemente gli interventi con tutte le autorità competenti, quali polizia stradale, vigili del fuoco e servizi sanitari. Questo approccio integrato è essenziale per minimizzare i disagi, gestire le emergenze e garantire la massima sicurezza possibile per tutti gli utenti della strada.