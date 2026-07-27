Una donna di 72 anni è stata vittima di un furto presso uno sportello bancomat a Milano, un episodio che ha visto la sua prontezza di spirito trasformarsi in un contributo decisivo per l'arresto di uno dei responsabili. L'accaduto si è verificato intorno alle 16 del 26 luglio 2026, quando la donna si era recata allo sportello per depositare mille euro.

Mentre la donna era intenta nell'operazione, è stata avvicinata da un uomo che, con una mossa studiata, ha finto di aver notato delle banconote cadute a terra. Nel momento in cui la vittima si è voltata, distratta dal finto allarme, un secondo uomo ha approfittato della situazione per sottrarre il denaro che era stato lasciato appoggiato allo sportello automatico.

Subito dopo essersi accorta del furto, la donna è uscita dallo sportello per cercare i malviventi. Un complice, con l'intento di depistarla, le ha indicato che l'uomo si era allontanato in direzione di piazza Buonarroti. Tuttavia, insospettita da tale indicazione e dal comportamento generale, la donna ha prontamente deciso di allertare le forze dell'ordine, chiamando la polizia da via Sardegna.

L'intervento tempestivo degli agenti ha permesso di rintracciare e fermare uno dei due uomini coinvolti, un cittadino salvadoregno di 41 anni, che è stato trovato ancora in possesso del denaro rubato. L'uomo è stato immediatamente arrestato. Il suo complice, un altro cittadino salvadoregno di 54 anni, è stato successivamente identificato e denunciato per furto aggravato.

La dinamica del furto e l'intervento delle autorità

L'episodio evidenzia una tattica di raggiro ben orchestrata, dove la distrazione della vittima è stata la chiave per il successo del furto. Uno degli uomini ha creato un diversivo, mentre l'altro ha agito con rapidità per sottrarre il denaro. La reazione della donna, che non si è lasciata ingannare dal tentativo di depistaggio e ha contattato la polizia, è stata fondamentale. Grazie alla sua segnalazione, le forze dell'ordine hanno potuto intervenire con efficacia, recuperando il denaro e assicurando uno dei responsabili alla giustizia.

Prevenzione: consigli per la sicurezza al bancomat

Questo evento riaccende l'attenzione sul fenomeno dei furti e raggiri agli sportelli bancomat, che spesso colpiscono persone anziane o chiunque sia momentaneamente distratto durante le operazioni di prelievo o deposito.

È essenziale mantenere un'elevata vigilanza quando si utilizza uno sportello automatico. Le autorità raccomandano di non lasciare mai denaro o effetti personali incustoditi e di segnalare immediatamente qualsiasi comportamento sospetto. La tempestività della segnalazione e la collaborazione delle vittime sono elementi cruciali per l'individuazione e l'arresto dei malintenzionati, contribuendo a scoraggiare tali pratiche illecite.