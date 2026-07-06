Un tragico incidente stradale mortale ha colpito la provincia di Brindisi nel pomeriggio del 4 luglio 2026. A Mesagne, una donna di 83 anni, identificata come Carmela Barbanti, ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra due autovetture. L'episodio si è verificato nelle vicinanze di un centro commerciale, dove una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto si sono scontrate con estrema violenza.

Dinamica e soccorsi sul luogo dell'incidente

La vittima, Carmela Barbanti, si trovava alla guida di una delle vetture coinvolte. Le cause esatte che hanno portato al fatale impatto frontale sono ancora oggetto di accertamento.

Oltre alla signora Barbanti, altre due persone sono rimaste ferite: il conducente dell'altra auto e una donna che viaggiava come passeggera con l'anziana. Entrambi hanno riportato lesioni di lieve entità e sono stati assistiti prontamente.

Sul luogo del sinistro, l'intervento delle squadre di soccorso è stato tempestivo e coordinato. I vigili del fuoco hanno estratto l'anziana donna dalle lamiere, ancora in vita. Successivamente, i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure e provveduto al trasporto d'urgenza della signora Barbanti all'ospedale Perrino di Brindisi. Nonostante gli sforzi del personale medico, la donna è purtroppo deceduta poco dopo il ricovero a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto.

Indagini in corso e l'apertura dell'inchiesta

Per fare piena luce sull'accaduto e stabilire eventuali responsabilità, la Polizia di Stato ha avviato un'approfondita indagine. Gli agenti del commissariato di Mesagne, supportati dalla polizia locale, stanno raccogliendo tutti gli elementi utili, inclusi testimonianze e rilievi tecnici sul posto. La Procura della Repubblica di Brindisi ha formalmente aperto un'inchiesta sull'incidente mortale, un passo necessario per la ricostruzione completa dei fatti.

L'area interessata dall'incidente ha subito rallentamenti al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni sulle condizioni degli altri feriti o sui dettagli specifici che hanno condotto al tragico scontro. Le autorità continuano a lavorare per chiarire ogni aspetto della vicenda.