Il Comune di Quartu Sant'Elena ha ufficialmente annunciato l'avvio del progetto di recupero delle storiche Fornaci Picci, un complesso industriale di grande rilevanza situato nel territorio comunale. L'iniziativa, presentata il 6 luglio 2026, segna un momento significativo per la valorizzazione di un sito che rappresenta una parte fondamentale della memoria produttiva e culturale locale.

Dismesse da diversi anni, le Fornaci Picci sono state al centro di un percorso di progettazione che ha coinvolto attivamente l'amministrazione comunale, tecnici e la cittadinanza.

L'obiettivo primario è restituire queste strutture alla collettività, attraverso interventi mirati a preservarne l'intrinseco valore storico e architettonico. Il sindaco di Quartu Sant'Elena ha enfatizzato che «la rinascita delle Fornaci Picci è un segnale importante per tutta la città», sottolineando come il progetto intenda «coniugare la profonda memoria storica del luogo con nuove funzioni a servizio della comunità».

Il Progetto di Riqualificazione e le Nuove Funzioni

Il piano prevede la completa messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici principali del complesso, con particolare attenzione alla conservazione degli elementi originali. Sono stati stanziati fondi specifici per la realizzazione degli interventi, che permetteranno la trasformazione delle Fornaci Picci in un moderno spazio multifunzionale.

Questo nuovo polo sarà destinato ad ospitare attività culturali, sociali e ricreative, diventando un punto di riferimento per i cittadini. L'amministrazione comunale ha inoltre evidenziato l'importanza della partecipazione dei cittadini nelle scelte progettuali, con incontri pubblici e momenti di confronto che hanno permesso di raccogliere preziose proposte.

Le Fornaci Picci: Un Simbolo dell'Archeologia Industriale

Le Fornaci Picci si ergono come un pregevole esempio di archeologia industriale nel territorio di Quartu Sant'Elena. Il complesso, attivo per decenni nella produzione di laterizi, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo economico e urbanistico della zona. Il suo recupero si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio storico-industriale del comune. Questa strategia mira a promuovere attivamente la conoscenza e la fruizione di questi luoghi simbolo, rafforzando il legame con la storia locale.