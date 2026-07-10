Un incidente stradale mortale ha funestato la mattinata del 10 luglio 2026 sulla strada provinciale che collega Matino a Taviano, in provincia di Lecce. Nel sinistro sono stati coinvolti un'automobile Audi e un'Apecar. La vittima è Carmelo Danese, un 89enne residente a Matino, che si trovava alla guida del mezzo a tre ruote. L'anziano è rimasto tragicamente incastrato tra le lamiere del veicolo a seguito del violento impatto, non lasciandogli scampo.

La dinamica e i primi interventi

Lo scontro, di cui non sono ancora chiare le cause precise, è avvenuto sul tratto provinciale che unisce Matino e Taviano.

A seguito dell'urto, il conducente dell'Apecar, Carmelo Danese, ha perso la vita sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e hanno coordinato la gestione della viabilità nell'area, che ha subito inevitabili disagi.

Le indagini e le procedure legali

In casi di incidenti stradali mortali, le autorità procedono con accertamenti rigorosi. I veicoli coinvolti, l'Audi e l'Apecar, sono stati sottoposti a sequestro per consentire ulteriori perizie tecniche. Le indagini sono in corso per determinare le responsabilità, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale e omicidio stradale. L'autorità giudiziaria è stata informata e si occuperà delle decisioni relative alla salma della vittima e di tutti gli accertamenti necessari per fare piena luce sulla drammatica vicenda.