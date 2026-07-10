Fotso Kougang, trentenne dal Camerun, ha trovato a Foggia una nuova opportunità. Ha lasciato il suo Paese per motivi di sicurezza e politici, cercando un futuro migliore in Italia. È impegnato in un tirocinio formativo presso la Procura di Foggia. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Procura e la cooperativa sociale Medtraining, che gestisce progetti Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Fotso beneficia del progetto Sai Free entry Candela, che include accoglienza e formazione.

Tirocinio e integrazione a Foggia

Il tirocinio di Fotso dura quattro mesi, dal lunedì al venerdì.

Avviato nel 2020, il progetto ha raggiunto il quattordicesimo tirocinio, operando senza oneri economici per Procura o Ministero della Giustizia. Fotso ha dichiarato: "Mi piace molto questa nuova esperienza, mi piace lavorare con i colleghi che mi stanno insegnando molte cose. È un'occasione per imparare cose nuove e migliorare l'italiano". Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nell'inclusione sociale dei migranti, offrendo opportunità di apprendimento e inserimento lavorativo.

I tirocini regionali per l'occupabilità

La Regione Puglia promuove tirocini extracurriculari per cittadini stranieri residenti a Foggia. Questi percorsi, parte del Progetto Su.Pr.E.me.2 – PN Inclusione (FSE+), mirano al reskilling e upskilling dei migranti, favorendo la diversificazione occupazionale e il superamento di sfruttamento e marginalità.

Il programma Su.Pr.E.me.2 contrasta lo sfruttamento lavorativo e amplia le opportunità tramite l'apprendimento on the job. Le risorse complessive ammontano a 364.000 euro (266.000 per indennità). Gli Enti del Terzo Settore possono candidarsi per rafforzare l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri a Foggia.