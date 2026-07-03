Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha espresso una profonda e commossa gratitudine per lo straordinario affetto e la sentita vicinanza che gli sono stati dimostrati in questi ultimi giorni. Il primo cittadino ha affidato a una nota ufficiale il suo ringraziamento, sottolineando il calore e il sostegno ricevuti dalla comunità dopo il recente intervento chirurgico al quale si è sottoposto. Questo gesto di riconoscenza evidenzia il forte legame che unisce Mastella ai suoi concittadini.

La gratitudine del sindaco e il sostegno della comunità

«Sono stato toccato dallo straordinario affetto che mi è stato dimostrato», ha affermato Mastella, parole che risuonano come un riconoscimento sincero del legame con la sua città. Il messaggio di gratitudine è stato rivolto a un'ampia platea: dai cittadini di Benevento, che hanno manifestato la loro solidarietà, agli amici e ai collaboratori più stretti, che non hanno fatto mancare il loro supporto. Un ringraziamento particolare è stato esteso anche al personale sanitario che lo ha assistito con dedizione, professionalità e profonda umanità durante tutto il periodo del ricovero. Il sindaco ha voluto rimarcare come questo flusso di sostegno e vicinanza abbia rappresentato un fattore determinante nel suo percorso di recupero, infondendogli quella forza e quella serenità necessarie per affrontare la convalescenza.

La leadership di Clemente Mastella alla guida del Comune di Benevento è caratterizzata da un impegno costante per la città campana. L'ente amministrativo locale, sotto la sua guida, è quotidianamente attivo nella gestione dei servizi pubblici essenziali, nella promozione di uno sviluppo territoriale equilibrato e nel supporto concreto ai cittadini attraverso una vasta gamma di iniziative. Queste includono progetti sociali, eventi culturali e servizi amministrativi volti a migliorare la qualità della vita. Il Comune, in tal senso, ricopre un ruolo insostituibile nel favorire la partecipazione civica e il benessere collettivo, consolidando il senso di appartenenza e la coesione sociale.

La dichiarazione di Mastella si colloca in un momento di particolare attenzione da parte della cittadinanza, che ha seguito con partecipazione e apprensione le notizie relative alle sue condizioni di salute.

La risposta calorosa della comunità ha dimostrato come la figura del sindaco sia percepita non solo nel suo ruolo istituzionale, ma anche come un punto di riferimento umano capace di suscitare una sentita ondata di solidarietà. Concludendo il suo messaggio, Mastella ha voluto ribadire la sua più sincera e profonda gratitudine verso tutti coloro che, con gesti di affetto, vicinanza e solidarietà, gli sono stati vicini, confermando un autentico legame tra il primo cittadino e la sua amata città.