Traffico paralizzato e lunghe code nella giornata del 23 giugno alla periferia sud di Catanzaro a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la Nuova Statale 106. Il sinistro si è verificato all’interno di una galleria nel tratto compreso tra il quartiere Santa Maria e lo svincolo dell’Università, in direzione del capoluogo. L’episodio ha provocato pesanti disagi alla circolazione proprio nelle ore di maggiore afflusso, coinvolgendo pendolari, studenti e lavoratori diretti verso il centro cittadino.

Incidente sulla Nuova 106: traffico bloccato verso Catanzaro

L’incidente si è verificato all’interno della galleria che collega il quartiere Santa Maria con l’area universitaria di Catanzaro. Secondo le prime informazioni disponibili, nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta una motocicletta. L’impatto ha avuto conseguenze immediate sulla viabilità, causando il blocco del traffico e la formazione di una lunga colonna di veicoli. Migliaia di automobilisti si sono trovati costretti a rallentare o a fermarsi, con ripercussioni significative sulla mobilità cittadina e sull’intero asse stradale.

Soccorsi immediati e rilievi delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza per prestare assistenza e garantire le prime cure alle persone coinvolte.

Contestualmente sono arrivate le pattuglie della Polizia, impegnate nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente restano infatti in fase di accertamento. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza.

Lunghe code e disagi per pendolari e studenti

L’incidente ha generato pesanti rallentamenti lungo uno dei principali collegamenti di accesso alla città. Le code si sono estese per diversi chilometri, creando disagi soprattutto a pendolari e studenti diretti verso l’Università e il centro di Catanzaro. Fondamentale anche l’intervento delle squadre Anas, incaricate di gestire l’emergenza, mettere in sicurezza la carreggiata e favorire il graduale ripristino della normale circolazione. La situazione è rimasta critica per diverse ore, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità dell’intera zona sud del capoluogo.