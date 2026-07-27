Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Bassano del Grappa e Rosà nella mattinata del 27 luglio 2026. Un giovane di 27 anni, residente a Bassano del Grappa, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 47 della Valsugana, nel territorio comunale di Rosà, in provincia di Vicenza. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente con un'automobile. Nonostante i tempestivi soccorsi e il ricovero d'urgenza, il giovane è deceduto poche ore dopo all'ospedale San Bassiano a causa delle gravissime ferite riportate.

L'incidente sulla SS 47 e i disperati soccorsi

L'impatto, di particolare violenza, si è verificato su un tratto della SS 47 della Valsugana noto per essere ad alta densità di traffico. La scena dell'incidente ha immediatamente richiamato l'attenzione di altri automobilisti e residenti, che hanno allertato i servizi di emergenza. Le condizioni del motociclista sono apparse subito estremamente critiche ai soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano, la principale struttura sanitaria di riferimento per l'area del vicentino. Qui, il personale medico ha lottato per diverse ore nel tentativo di salvargli la vita, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

Il decesso è stato constatato alcune ore dopo il ricovero, gettando nello sconforto i familiari e gli amici.

Le indagini della Polizia Stradale

Le cause esatte dell'incidente mortale sono ora al vaglio della polizia stradale, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Gli agenti stanno raccogliendo ogni elemento utile: dalle testimonianze di eventuali presenti, all'analisi delle condizioni della strada e dei veicoli coinvolti. Saranno esaminati i filmati delle telecamere di sorveglianza, se disponibili, e verranno effettuati tutti gli accertamenti tecnici necessari per comprendere come sia avvenuto lo scontro tra la moto e l'auto. Al momento, le autorità non hanno diffuso dettagli sull'identità del conducente dell'automobile coinvolta, né sulle eventuali responsabilità.

L'obiettivo è fare piena luce su questa tragedia che ha interrotto bruscamente una giovane vita.

Il dolore della comunità e i precedenti sulla Valsugana

La notizia della prematura scomparsa del ventisettenne ha generato un profondo senso di dolore e sgomento nella comunità locale, che si stringe attorno ai familiari della vittima. L'incidente riaccende, inoltre, i riflettori sulla pericolosità di alcuni tratti della SS 47 della Valsugana, arteria stradale purtroppo già teatro in passato di altri gravi sinistri. La frequenza di tali eventi solleva interrogativi sulla sicurezza della viabilità e sulla necessità di interventi volti a prevenire ulteriori tragedie. Le autorità locali e i residenti esprimono preoccupazione, auspicando che le indagini possano non solo chiarire le responsabilità di questo specifico evento, ma anche contribuire a una maggiore consapevolezza sui rischi e a possibili miglioramenti infrastrutturali o di controllo.