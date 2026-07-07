I due minori, figli della famiglia che aveva scelto di vivere nei boschi dell'Abruzzo, sono stati al centro di una prolungata e delicata audizione. Per circa tre ore, i giudici del Tribunale per i minorenni di Pescara hanno ascoltato le loro testimonianze. Questo significativo passaggio si è svolto nella giornata del 7 luglio 2026, inserendosi nell'ambito dell'ampia indagine che ha coinvolto la famiglia in seguito alla scoperta della loro peculiare situazione di isolamento.

L'attenzione delle autorità giudiziarie si concentra sulle condizioni di vita dei bambini e sulla necessità di valutare ogni aspetto della loro permanenza nel contesto boschivo, al fine di garantire la piena tutela dei loro diritti e del loro benessere.

I dettagli dell'audizione in tribunale: un ambiente protetto per i minori

L'udienza, di fondamentale importanza per il prosieguo dell'inchiesta, ha visto i minori essere sentiti separatamente dai magistrati. Questa modalità è stata adottata per assicurare che ciascun bambino potesse esprimersi liberamente e senza condizionamenti, fornendo il proprio punto di vista sulla vita condotta finora. L'intero processo si è svolto in un ambiente protetto, specificamente allestito per ridurre al minimo lo stress e l'ansia che una situazione del genere può generare nei più piccoli.

La presenza costante di psicologi e assistenti sociali ha rappresentato un elemento cruciale. Questi professionisti hanno avuto il compito di supportare i bambini durante il colloquio, monitorando le loro reazioni e assicurando che il dialogo con i giudici avvenisse nel rispetto delle loro esigenze emotive e psicologiche.

La durata complessiva dell'audizione, estesa per circa tre ore, ha permesso ai giudici di porre domande approfondite, volte a ricostruire le dinamiche della vita familiare nei boschi e a ottenere un quadro chiaro della situazione dei minori.

L'obiettivo primario era raccogliere elementi utili per una valutazione completa delle loro condizioni, considerando l'impatto dell'isolamento e le specifiche necessità di crescita e sviluppo dei bambini.

Il contesto dell'indagine sulla famiglia e i prossimi passi

L'indagine è stata avviata dalle autorità dopo la scoperta che la famiglia viveva da tempo in una zona boschiva dell'Abruzzo, in condizioni di marcato isolamento. Questa situazione ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla corretta tutela dei diritti fondamentali dei bambini, in particolare per quanto concerne l'istruzione, la salute e l'integrazione sociale.

L'obiettivo primario delle autorità è accertare se i diritti dei minori siano stati pienamente tutelati durante il periodo di permanenza nei boschi e, contestualmente, valutare eventuali responsabilità da parte dei genitori in relazione alle scelte di vita adottate. Il Tribunale per i minorenni di Pescara sta ora procedendo con un'attenta analisi di tutte le informazioni e le testimonianze raccolte, inclusi gli elementi emersi dalle audizioni dei bambini.

Sulla base di questa valutazione approfondita, il Tribunale dovrà decidere quali provvedimenti adottare. Tali misure saranno esclusivamente finalizzate alla tutela dei bambini, garantendo loro un futuro sereno e la possibilità di crescere in un ambiente che rispetti pienamente ogni loro diritto.