La Regione Puglia ha lanciato una nuova campagna social denominata "La Puglia non tratta", un'iniziativa mirata a contrastare con decisione il fenomeno del caporalato e lo sfruttamento lavorativo nei campi agricoli. Presentata il 31 luglio 2026, l'azione si inserisce nel più ampio contesto delle politiche regionali volte alla tutela dei diritti dei lavoratori agricoli.

Dettagli della campagna di sensibilizzazione

L'iniziativa, veicolata attraverso i canali social istituzionali dell'ente, si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza cruciale di riconoscere e denunciare ogni forma di sfruttamento lavorativo.

Il messaggio centrale è chiaramente indirizzato sia ai cittadini che ai lavoratori stessi, invitandoli a non accettare condizioni di lavoro irregolari e a rivolgersi prontamente alle autorità competenti in caso di necessità. Il titolo scelto, "La Puglia non tratta", non è casuale: esso evidenzia la posizione ferma e inequivocabile della Regione contro qualsiasi pratica di tratta di esseri umani e di sfruttamento.

L'impegno istituzionale e gli strumenti di contrasto

Attraverso questa significativa iniziativa, la Regione Puglia intende rafforzare il proprio impegno nella lotta al caporalato, una piaga sociale che affligge con particolare virulenza il settore agricolo del territorio. La campagna prevede la diffusione capillare di contenuti informativi dettagliati, video esplicativi e materiali grafici appositamente studiati per illustrare i rischi e le gravi conseguenze dello sfruttamento.

Vengono inoltre fornite indicazioni pratiche e utili su come riconoscere e segnalare efficacemente situazioni di illegalità. Quest'azione si colloca all'interno di un quadro strategico più ampio di interventi regionali, tutti orientati alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione di una cultura della legalità nei luoghi di lavoro.

La Regione ribadisce con forza che la lotta al caporalato rappresenta una priorità assoluta per l'amministrazione. Per questo, si rivolge a tutti i cittadini, invitandoli a partecipare attivamente alla campagna, contribuendo a diffondere i messaggi chiave e a sostenere concretamente le azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo.