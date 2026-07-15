La spiaggia abile di Campomarino, nella provincia di Campobasso, ha registrato un'alta affluenza di villeggianti fin dal suo primo giorno di apertura. L'iniziativa, ospitata presso il lido comunale, è stata pensata specificamente per le persone con disabilità e le loro famiglie, offrendo servizi e strutture che garantiscono piena accessibilità e comfort. Il successo immediato conferma la necessità di spazi balneari inclusivi, dove tutti possano godere delle vacanze al mare senza barriere.

Accessibilità e servizi dedicati

La spiaggia abile è equipaggiata con passerelle ampie e sicure che facilitano l'accesso alla battigia, per un agevole avvicinamento al mare.

Per la balneazione assistita, sono disponibili le innovative sedie job, strumenti essenziali per un'immersione in acqua in totale sicurezza. L'area include anche ombrelloni riservati, strategicamente posizionati per offrire ombra e tranquillità. Il servizio è organizzato dal Comune di Campomarino in collaborazione con associazioni locali, attive nel sostegno alle persone con disabilità. L'obiettivo è favorire la partecipazione e l'inclusione sociale, consentendo a ogni individuo di vivere l'esperienza del mare in piena autonomia e sicurezza.

Il riscontro positivo dei villeggianti

Fin dal giorno dell'inaugurazione, la spiaggia ha accolto numerosi utenti, a riprova della domanda di spazi accessibili e attrezzati.

I villeggianti hanno espresso grande soddisfazione per la qualità dei servizi e l'attenzione rivolta alle esigenze specifiche delle persone con disabilità. L'iniziativa non solo risponde a un bisogno concreto, ma si afferma come un importante punto di riferimento per il territorio. La spiaggia abile di Campomarino rappresenta un esempio virtuoso di attenzione all'inclusione, dimostrando come sia possibile creare opportunità di svago e benessere per tutti, per una società più equa e accogliente.