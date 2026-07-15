Una significativa svolta ha caratterizzato l’inchiesta sulla tragica morte di Zoe Trinchero, la diciassettenne di Nizza Monferrato. Le recenti conclusioni dell’autopsia e le analisi approfondite condotte dai RIS di Parma hanno portato il pubblico ministero Giacomo Ferrando a modificare il capo d’imputazione per Alex Manna, l’amico diciannovenne della vittima che aveva confessato di averla aggredita e gettata in un canale. L’accusa ora è di femminicidio, un reato che riflette la gravità e la specificità del contesto in cui si è consumata la violenza.

I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 febbraio, quando Zoe e Alex Manna si erano appartati nel parcheggio di via San Martino. Dalle 23:05 alle 23:50, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane è stata brutalmente colpita frontalmente da uno o più pugni al volto. Successivamente, Manna l’ha afferrata al collo, in quello che è stato descritto come un probabile tentativo di strangolamento. Dopo questa violenta aggressione, Zoe è precipitata per quasi quattro metri e mezzo nel letto del rio Nizza.

Le risultanze dell’autopsia, eseguita dal medico legale Alessandra Cicchini, hanno fornito dettagli cruciali. È stato accertato che Zoe Trinchero era ancora in vita al momento dell’ingresso in acqua, dove ha inalato acqua commista a particolato sabbioso.

La causa del decesso è stata dunque identificata come asfissia meccanica da annegamento, un elemento che sottolinea la possibilità che la ragazza potesse essere salvata se fosse stato dato un tempestivo allarme.

Le indagini e le responsabilità

Le indagini hanno ulteriormente chiarito il comportamento di Alex Manna dopo l’aggressione. Invece di prestare soccorso o allertare le autorità, il giovane è tornato a casa per cambiarsi d’abito. Non solo, ha tentato di deviare le attenzioni degli investigatori, cercando di attribuire la responsabilità del delitto a Naudy Carbone, un musicista di origine africana. Questa falsa accusa ha esposto Carbone al rischio di essere aggredito dagli amici di Zoe, prima che le successive verifiche ne dimostrassero la completa estraneità ai fatti.

La decisione di modificare il capo d’imputazione da omicidio aggravato dai futili motivi a femminicidio è giunta dopo il deposito delle conclusioni definitive dell’autopsia e delle analisi scientifiche condotte dai RIS di Parma sugli indumenti e sui telefoni cellulari sia della vittima che dell’imputato. Questi elementi hanno fornito un quadro probatorio più completo e preciso, delineando la natura specifica del crimine.

Il contesto del femminicidio

In Italia, il reato di femminicidio si configura legalmente quando l’uccisione di una donna avviene in quanto tale, spesso in un contesto di relazioni affettive, o per motivazioni legate al rifiuto, alla gelosia o al desiderio di controllo. L’introduzione di specifiche aggravanti per questa tipologia di reato mira a contrastare con maggiore efficacia la violenza di genere e a offrire una tutela più robusta alle vittime.

Il procedimento giudiziario in corso a Nizza Monferrato si inserisce pienamente in questo importante quadro normativo, evidenziando l’impegno delle istituzioni nel riconoscere e perseguire con la dovuta severità i crimini motivati dall'odio di genere.