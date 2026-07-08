Valter Lavitola, al centro di un'importante indagine condotta dalla procura, è stato ascoltato dai pubblici ministeri in merito ai fatti contestati. Durante l'audizione, Lavitola ha dichiarato la sua totale estraneità, affermando di non essere coinvolto negli eventi e di non possedere alcuna informazione circa il possibile movente. L'interrogatorio si inserisce nel contesto di un'inchiesta volta a chiarire le responsabilità individuali e le motivazioni profonde che sottostanno alla vicenda, cercando di ricostruire con precisione ogni dettaglio.

Le dichiarazioni di Valter Lavitola ai magistrati

Nel corso dell'interrogatorio, svoltosi di fronte ai magistrati inquirenti, Valter Lavitola ha ribadito con estrema fermezza la propria posizione: "Non sono stato io e non ho idea del movente". Questa dichiarazione, netta e senza riserve, è stata al centro del confronto con i pubblici ministeri, i quali hanno posto numerose domande. L'obiettivo era quello di chiarire la dinamica degli eventi e di individuare eventuali coinvolgimenti di altre figure o circostanze che possano aver contribuito all'episodio sotto esame. La sua testimonianza sarà oggetto di ulteriori verifiche nell'ambito del procedimento in corso.

L'inchiesta della Procura prosegue

L'inchiesta condotta dalla procura prosegue con l'acquisizione di ulteriori elementi probatori e la raccolta di nuove testimonianze. Gli inquirenti stanno valutando tutte le piste investigative disponibili, al fine di ricostruire con la massima accuratezza quanto accaduto. L'obiettivo primario è individuare con certezza le eventuali responsabilità penali e comprendere appieno le motivazioni che hanno portato ai fatti contestati. Al termine della sua audizione, Valter Lavitola ha confermato la sua piena disponibilità a collaborare attivamente con la magistratura. Ha inoltre sottolineato, ancora una volta, di non essere in possesso di informazioni utili o rilevanti che possano contribuire a chiarire il movente dell'episodio, ribadendo la sua totale ignoranza in merito a tale aspetto cruciale dell'indagine.