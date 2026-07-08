L'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha espresso una chiara e ferma posizione sull'escalation di violenza che ha interessato la città a partire dallo scorso settembre. Orlando ha definito gli spari di kalashnikov contro negozi e abitazioni non più come semplice intimidazione, ma come vero e proprio terrorismo mafioso. Questa analisi profonda della situazione palermitana rivela, secondo l'ex primo cittadino, la coesistenza di due distinti fenomeni criminali che alimentano l'attuale clima di insicurezza.

Da un lato, persiste la Cosa nostra militare, una struttura gerarchica legata alle tradizionali logiche dei mandamenti, sebbene oggi appaia indebolita dall'efficace azione repressiva di magistratura e forze dell'ordine.

Dall'altro, si assiste all'emergere di bande di giovani criminali. Questi gruppi, in competizione tra loro, adottano metodi tipici della camorra e sono tollerati dai vecchi boss, mantenendo con la mafia consolidata un legame funzionale per l'approvvigionamento di droga e armi. Orlando sottolinea con forza che non si tratta di due mondi separati, ma di fenomeni profondamente interconnessi.

La violenza che dilaga, ha spiegato Orlando, è anche il sintomo di un affievolimento dell'attenzione verso i diritti e la tutela delle fasce più deboli della popolazione. Questo declino non si limita alle periferie, ma si manifesta a tutti i livelli, erodendo il sistema di tutele e opportunità. L'ex sindaco ha espresso profonda preoccupazione per la scomparsa della frase “noi palermitani”, un'espressione che in passato veicolava un forte senso di comunità, accoglienza e inclusività, proteggendo la diversità.

Oggi, questo spirito sembra svanito. Le aree maggiormente colpite da questa crescente violenza includono lo Zen, lo Sperone, Sferracavallo, il Cep e il Villaggio Santa Rosalia, dove bande di giovani armati agiscono senza remore, alimentando un clima di insicurezza diffusa.

Strategie per la rinascita della comunità

Per contrastare questa deriva, Orlando ha enfatizzato l'urgenza di riscoprire il ruolo fondamentale di istituzioni e corpi intermedi. È imperativo recuperare l'influenza della scuola, dell'associazionismo, del terzo settore, dei sindacati e delle associazioni di categoria. Questi attori sono cruciali per riattivare i meccanismi di inclusione sociale. L'appello è chiaro: tornare a pensare e agire come parte di un'unica comunità, ripristinando quel “noi palermitani” che un tempo definiva l'identità cittadina e il suo spirito di coesione.

In merito alle richieste di maggiore sicurezza avanzate dalle istituzioni, Orlando ha criticato l'approccio basato sulla moltiplicazione dei reati e l'inasprimento delle pene, definendolo inefficace. La tolleranza zero, ha argomentato, può funzionare contro la microcriminalità come i ladri di appartamenti, ma non contro la criminalità organizzata. La vera soluzione, secondo l'ex sindaco, risiede nell'estirpare la cultura mafiosa alla radice, offrendo al contempo alternative concrete e percorsi di vita dignitosi ai giovani e alle fasce più vulnerabili.

Il Comune di Palermo, in quanto ente territoriale che amministra il capoluogo siciliano, detiene un ruolo nevralgico in questa battaglia. È responsabile di servizi pubblici essenziali, della sicurezza urbana, dell'inclusione sociale e della promozione della legalità.

L'amministrazione comunale deve agire come fulcro per iniziative volte a rafforzare il senso di comunità e a prevenire l'emarginazione e la criminalità, collaborando attivamente con scuole, associazioni e forze dell'ordine per la tutela dei cittadini e la valorizzazione del territorio, in linea con la visione espressa da Orlando.

Orlando ha concluso la sua analisi ribadendo che la lotta alla violenza e alla presenza mafiosa richiede un delicato equilibrio. È necessaria una sinergia tra l'azione repressiva delle forze dell'ordine e il rafforzamento della comunità, della cultura e della politica. Metaforicamente, Palermo è un “carretto a due ruote che devono girare alla stessa velocità per andare avanti”, indicando l'indispensabilità di un progresso simultaneo su entrambi i fronti per il benessere e la sicurezza duratura della città.