La Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Taranto ha sanzionato un lido a Metaponto, nel Comune di Bernalda, per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza e accessibilità al mare. L'intervento, avvenuto il 15 luglio 2026 nell'ambito della campagna nazionale "Mare e Laghi Sicuri 2026", ha visto la collaborazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Policoro.

Durante l'ispezione, i militari hanno riscontrato quattro violazioni amministrative, culminate in una sanzione complessiva di 4.128 euro per il titolare.

Le irregolarità contestate includono:

Assenza di segnalazione delle acque sicure.

Postazione di salvataggio del bagnino non conforme alle prescrizioni di sicurezza.

Mancato rispetto della fascia dei cinque metri dalla battigia , essenziale per il transito dei mezzi di soccorso.

, essenziale per il transito dei mezzi di soccorso. Mancanza di accessibilità per i soggetti disabili.

Violazioni normative e importanza della sicurezza balneare

I controlli hanno evidenziato la violazione sia dell’ordinanza balneare della Regione Basilicata sia dell’ordinanza sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Taranto. Tali normative sono fondamentali per la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dei soggetti più fragili. La fascia dei cinque metri dalla battigia è cruciale per garantire il rapido accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

La carenza di accessibilità per le persone con disabilità rappresenta una grave criticità, impedendo loro di usufruire in sicurezza delle strutture balneari, come previsto dalle normative vigenti.

Monitoraggi costanti per un'estate sicura

L’operazione rientra nell'attività di monitoraggio via terra e via mare che la Guardia Costiera svolge lungo la costa jonica. Questi controlli, come comunicato dalla Capitaneria di Porto, "proseguiranno senza sosta per l’intera durata della stagione balneare, per garantire un'estate serena e sicura a tutti i frequentatori del litorale".

La Capitaneria ricorda che, in caso di emergenza in mare, è necessario contattare tempestivamente il numero 1530 o il Numero Unico Europeo 112, fornendo ogni informazione utile per un rapido intervento dei soccorsi.