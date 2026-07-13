Dal 18 luglio al 1° agosto 2026, la linea ferroviaria del Brennero sarà interessata da un'importante serie di lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura. Gli interventi, eseguiti congiuntamente dai gestori RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e ÖBB‑Infrastruktur AG, comporteranno significative ripercussioni sulla circolazione dei treni, sia regionali che a lunga percorrenza, nel tratto compreso tra Bolzano e il confine austriaco. Per mitigare i disagi, sarà attivato un esteso servizio di bus sostitutivi.

Interruzioni e Servizi Sostitutivi

Le interruzioni al traffico ferroviario seguiranno una programmazione dettagliata. Il 18 luglio, la circolazione sarà completamente sospesa nella tratta Bolzano‑Brennero. Successivamente, dal 19 luglio al 1° agosto, l’interruzione si concentrerà sul tratto Bressanone‑Brennero. Parallelamente, nella tratta veneta della ferrovia, sono previsti lavori tra Peri e Domegliara dal 20 al 26 luglio. Sul versante austriaco, gli interventi interesseranno il tratto Brennero‑Gries am Brenner per l’intero periodo dal 18 luglio al 1° agosto, e il tratto Steinach am Brenner‑Innsbruck dal 23 luglio al 1° agosto. Si segnala inoltre che i treni regionali tra Bolzano e Bressanone circoleranno con una frequenza ridotta dal 19 luglio al 1° agosto.

Per tutta la durata dei lavori, i treni regionali saranno sostituiti da autobus che effettueranno fermate in tutte le stazioni delle tratte coinvolte. Sarà inoltre disponibile un collegamento diretto e senza fermate intermedie tra Bressanone e Fortezza, pensato per chi necessita di percorrere l’intera tratta in tempi contenuti. Per i viaggiatori che si spostano tra Ala, Peri e Verona Porta Nuova, saranno attivati autobus ordinari e corse dirette.

Impatto sui Collegamenti a Lunga Percorrenza

Le modifiche alla circolazione avranno un impatto significativo anche sui collegamenti a lunga percorrenza. Dal 20 al 26 luglio, i treni Frecciarossa che collegano Milano a Bolzano e Pescara a Bolzano saranno cancellati.

Analogamente, i collegamenti Napoli‑Roma‑Verona‑Bolzano saranno cancellati o, in alternativa, limitati alla stazione di Verona Porta Nuova. La stessa sorte toccherà agli Intercity 610 e 611, che normalmente collegano Lecce/Bari a Bolzano, i quali saranno anch'essi cancellati o limitati a Verona Porta Nuova. Nonostante queste interruzioni, i tempi di viaggio complessivi non dovrebbero variare in modo significativo rispetto ai periodi precedenti, secondo quanto comunicato.

Natura degli Interventi e Collegamenti Specifici

I lavori di potenziamento includono il rinnovo dei binari e degli scambi all'interno della stazione di Brennero, un intervento cruciale per l'efficienza della linea. Sarà inoltre predisposto il futuro collegamento con la bretella della Val di Riga nell’area di Varna, un'opera strategica per l'infrastruttura.

I cantieri proseguiranno anche nelle stazioni di Bressanone e Ponte Gardena‑Laion, con ulteriori interventi previsti a Domegliara e sulla tratta tra Steinach am Brenner e Innsbruck. Per garantire la continuità del servizio, saranno attivate le linee bus B100, che collegheranno Bolzano o Bressanone con il Brennero, assicurando coincidenze garantite alla stazione di Brennero con i servizi sostitutivi ÖBB diretti verso Steinach am Brenner o Innsbruck.

Avvisi Importanti per i Viaggiatori

Si raccomanda vivamente a tutti i viaggiatori di verificare gli orari e le modalità di viaggio prima della partenza, consultando i canali ufficiali. È importante notare che sui bus sostitutivi non è consentito il trasporto delle biciclette.

Inoltre, i titoli di viaggio “altoadigemobilità” non saranno validi sui servizi sostitutivi espressi SV300, che operano tra Bolzano/Bressanone e Innsbruck. Si invita a pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste specifiche limitazioni.