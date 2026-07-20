L'isola di Lipari, la più estesa e popolosa dell'arcipelago delle Eolie, sta affrontando una grave emergenza idrica. A partire dal 20 luglio 2026, la situazione si è ulteriormente aggravata, complice l'intenso afflusso turistico e le persistenti problematiche tecniche che affliggono il dissalatore locale. L'impianto, cruciale per l'approvvigionamento idrico, dovrebbe garantire una produzione di 4.500 metri cubi d'acqua al giorno; tuttavia, da circa tre mesi, la sua capacità si è ridotta drasticamente, erogando appena 2.000-2.500 metri cubi giornalieri.

Un quantitativo insufficiente a soddisfare il crescente fabbisogno dell'isola.

Le conseguenze di questa crisi idrica sono già tangibili: diverse attività commerciali sono state costrette a sospendere le operazioni. Un esempio emblematico è il cartello "Siamo chiusi per mancanza di acqua" apparso sulla porta di un bar nel centro dell'isola, simbolo di un disagio diffuso. La carenza d'acqua sta mettendo in ginocchio non solo i privati cittadini, ma anche il tessuto economico locale, in particolare le imprese e le strutture ricettive alberghiere, che si trovano nell'impossibilità di assicurare i servizi minimi e proseguire regolarmente le proprie attività.

Rifornimenti straordinari e misure di emergenza

Per tentare di arginare l'emergenza, il Comune di Lipari ha prontamente sollecitato e ottenuto dal dipartimento regionale competente una fornitura straordinaria di acqua potabile. Questa avviene attraverso l'impiego di navi cisterna, con la società Marnavi di Napoli incaricata di trasportare un quantitativo complessivo di 13.000 metri cubi. Tale apporto è stato autorizzato per coprire, seppur in via temporanea, una parte del fabbisogno idrico dell'isola. Nonostante lo sforzo, è evidente che questi rifornimenti eccezionali non bastano a soddisfare pienamente le esigenze della popolazione e del settore produttivo, lasciando una situazione di persistente precarietà.

A supporto delle forniture via mare, i residenti possono contare anche sul servizio di autobotti, garantito con continuità, anche nei giorni festivi, dalla società Eolian Service. Parallelamente, l'amministrazione comunale ha reiterato l'appello alla cittadinanza, invitando a un costante monitoraggio delle scorte idriche personali e a una rigorosa razionalizzazione dei consumi. L'obiettivo è limitare l'uso dell'acqua alle sole necessità indispensabili, promuovendo una gestione più equilibrata e solidale della risorsa disponibile in questo momento critico.

Situazione nelle altre isole e richiami alla responsabilità

La problematica dell'approvvigionamento idrico non riguarda solo Lipari in termini di gravità, ma si estende anche alle altre isole dell'arcipelago eoliano, le quali sono anch'esse dipendenti da rifornimenti tramite navi cisterna.

L'unica eccezione è rappresentata da Vulcano, che beneficia di un proprio dissalatore autonomo. A Lipari, la prolungata crisi idrica ha innescato numerose proteste tra la popolazione locale, ormai esasperata dai disagi quotidiani, e ha inevitabilmente avuto ripercussioni negative anche sui pochi turisti presenti sull'isola. Nico Russo, responsabile comunale del settore idrico, ha nuovamente sottolineato l'importanza di "monitorare costantemente le proprie scorte idriche e a proseguire nell’adozione di comportamenti improntati alla massima razionalizzazione dei consumi", evidenziando la necessità di un impegno collettivo.

In questo scenario, la situazione rimane estremamente critica. Le autorità locali proseguono nel monitoraggio costante dell'evoluzione della crisi, con l'obiettivo prioritario di ripristinare al più presto la piena efficienza del dissalatore.

Solo così sarà possibile assicurare un adeguato approvvigionamento idrico, indispensabile per la vita quotidiana dei residenti e per l'accoglienza dei visitatori, garantendo la ripresa della normalità sull'isola.