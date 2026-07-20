Un assalto notturno ha scosso Mamoiada, in provincia di Nuoro, dove nella notte del 20 luglio 2026, intorno alle 4:30, una banda di cinque malviventi armati e con il volto coperto ha tentato di svaligiare l'ufficio postale. Hanno usato un furgone come ariete per sfondare le vetrate dell'edificio in piazza Europa.

Una volta all'interno, i cinque hanno cercato di forzare le casseforti interne, ma il tentativo è fallito. La banda si è quindi data alla fuga a mani vuote, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri di Nuoro sono intervenuti per avviare indagini e rilievi.

Secondo assalto fallito in pochi mesi

È il secondo tentativo di furto ai danni dello stesso ufficio postale di Mamoiada nel 2026. Il precedente, il 20 marzo, vide ladri tentare di sradicare il Postamat con un'auto. Anche in quell'occasione, il colpo era fallito grazie alla resistenza della struttura.

Si verificano collegamenti tra i due episodi, analizzando modalità e immagini di videosorveglianza. Cruciali le riprese per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica. Rilievi tecnici sul luogo dell'assalto sono stati effettuati per raccogliere ogni traccia utile.

Sicurezza e indagini all'ufficio postale

L'ufficio postale di Mamoiada, situato in piazza Europa, è dotato di sistemi di sicurezza avanzati e di un efficace impianto di videosorveglianza.

Strumenti che hanno già sventato precedenti tentativi. Le indagini, oltre a identificare i responsabili, mirano a un rafforzamento delle misure di sicurezza per prevenire futuri episodi e garantire la protezione dei servizi.