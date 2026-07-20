Il 20 luglio 2026 è stato recuperato il corpo di Cristine Averill Schilling, cittadina americana di 47 anni residente in Valle d’Aosta, scomparsa lo scorso 25 giugno. La donna era caduta nel torrente Valleile a Cogne, in provincia di Aosta, mentre tentava di salvare il proprio cane. Il ritrovamento conclude settimane di intense ricerche.

Le dinamiche dell'incidente

L’incidente si è verificato nella località di Lillaz. Cristine Averill Schilling si trovava con le due figlie (una minorenne) quando il cane è caduto nel torrente. La donna si è gettata in acqua nel tentativo di recuperarlo.

Le due figlie sono riuscite a mettersi in salvo arrampicandosi su un masso e sono state recuperate dall’elicottero della protezione civile valdostana. La madre, invece, è stata trascinata via dalla forte corrente, risultando dispersa da quel momento.

Il ritrovamento e l'intervento dei soccorsi

Il corpo è stato individuato in un anfratto nascosto dalla presenza di una cascata, in una zona difficilmente accessibile. Il recupero della salma è stato possibile grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno diminuito la portata dell’acqua del torrente tramite le briglie a monte. Le ricerche, avviate subito dopo la scomparsa, avevano mobilitato l’elicottero SA1 della Centrale unica del soccorso, tecnici del Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco, personale sanitario e sommozzatori con l’elicottero “Drago”.

Le due ragazze, che avevano lanciato l’allarme dopo essere rimaste bloccate su un masso, sono state tratte in salvo e risultano fortunatamente illese.

Le peculiarità del torrente Valleile

Il torrente Valleile, che attraversa Lillaz a Cogne, è noto per le sue acque rapide e le numerose cascate, rendendo complesse le operazioni di ricerca e recupero. Le briglie a monte si sono rivelate fondamentali, consentendo di regolare la portata in emergenza per facilitare l’accesso e l’operato dei soccorritori. Le operazioni di soccorso in Valle d’Aosta coinvolgono un coordinamento efficace tra protezione civile, vigili del fuoco e il Soccorso alpino valdostano, enti specializzati nella gestione delle emergenze montane.