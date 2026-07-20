Il senatore Arnaldo Lomuti ha formalmente richiesto l'attivazione immediata di un tavolo di crisi dedicato ai settori del grano duro e del pomodoro nel Sud Italia, con un'attenzione particolare rivolta alla regione della Basilicata. Questa pressante istanza emerge in risposta alle significative difficoltà che stanno colpendo i produttori agricoli locali. Tali problematiche sono ulteriormente aggravate da un andamento dei prezzi di mercato sfavorevole e da condizioni commerciali che, nel loro complesso, mettono seriamente a rischio la sostenibilità e la sopravvivenza stessa delle coltivazioni e delle aziende agricole che operano in queste filiere strategiche.

L'appello urgente per le filiere agricole del Mezzogiorno

Lomuti ha enfaticamente sottolineato l'assoluta necessità di un intervento tempestivo e coordinato da parte delle istituzioni competenti. L'obiettivo primario è salvaguardare due delle filiere produttive più importanti e vitali per l'economia agricola non solo della Basilicata, ma dell'intero Mezzogiorno. Il senatore ha dichiarato con chiarezza che la "situazione è diventata insostenibile per molti agricoltori", evidenziando come sia ormai improrogabile "un confronto immediato tra tutte le parti coinvolte", inclusi produttori, trasformatori e distributori, "per individuare soluzioni concrete e strutturali". La convocazione di un tavolo di crisi rappresenta, secondo Lomuti, il passo iniziale e imprescindibile per affrontare in maniera efficace le molteplici criticità che caratterizzano sia la fase di produzione che quella di commercializzazione del grano duro e del pomodoro.

Ripercussioni economiche e sociali per Basilicata e Sud

La richiesta avanzata dal senatore Lomuti si inserisce in un contesto di crescente e diffusa preoccupazione tra gli operatori agricoli della Basilicata e delle altre regioni del Sud Italia. Le persistenti difficoltà economiche, acuite dalle marcate fluttuazioni dei prezzi e dalle complesse dinamiche del mercato globale, stanno mettendo a durissima prova la tenuta e la resilienza delle aziende agricole locali. I settori del grano duro e del pomodoro non sono semplici comparti produttivi; essi costituiscono due autentici pilastri dell'agricoltura locale e rivestono un ruolo fondamentale per la garanzia dell'occupazione e per la stabilità economica di un vasto numero di comunità rurali.

La proposta di istituire un tavolo di crisi mira, pertanto, a favorire un dialogo costruttivo e sinergico tra i produttori, le istituzioni e i rappresentanti di tutte le componenti delle filiere. L'obiettivo ultimo è quello di individuare e implementare misure di sostegno efficaci e di elaborare strategie innovative e a lungo termine per il rilancio e la valorizzazione dei comparti coinvolti. Lomuti ha ribadito con estrema fermezza che "non si può più attendere oltre" e che è assolutamente necessario agire con la massima rapidità per prevenire ulteriori e potenzialmente devastanti ricadute negative sull'economia regionale e sui livelli occupazionali, salvaguardando così il futuro di migliaia di famiglie e imprese agricole.